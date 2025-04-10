Под Рязанью ехавший задом мусоровоз сбил пенсионерку

9 апреля в селе Павловка Спасского района Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился около 10:40 рядом с домом № 3 по улице Кузнецова.

По предварительным данным, 53-летний житель Шиловского района, находясь за рулём грузового автомобиля «МАЗ», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил наезд на 72-летнюю местную жительницу, которая в этот момент находилась позади машины.

Пострадавшая женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение. О её состоянии не сообщается.

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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым водитель не заметил пешехода.