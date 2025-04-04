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Новости Рязани и области

Под Рязанью дорогу, разбитую большегрузами, начали восстанавливать

Валерия Мединская

Под Рязанью дорогу до деревни Ивкино разбили проезжающие по ней большегрузы. Местные жители сообщили, что фактически оказались отрезаны от цивилизации. Однако после вмешательства регионального отделения Народного фронта ситуацию удалось изменить в лучшую сторону.

Всё дело в том, что неподалёку от Ивкино в марте началось строительство Южного обхода. Грузовики, проезжающие к месту проведения работ, испортили дорогу. Представители Народного фронта четыре раза выезжали на место. Как и обещали, организовали встречу местных жителей с подрядчиком и представителями администрации Рязанского района района. Подрядчик заверил людей, что дорога будет приведена в порядок.

Как итог — на прошлой неделе дорогу начали восстанавливать. Особо опасные участки засыпают щебнем. Ситуацию с разбитой дорогой прокомментировал замглавы администрации Денис Турханов. Его слова приводит издательство «Пресса»:

– Заказчиком выступает Поволжское управление автодора. Подрядчик сообщил, что намерен содержать дорогу в проездном состоянии, но тяжелая техника двигаться по ней будет. Иначе никак, строить обход-то надо.

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Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский заверил, что власти находятся в контакте с областным министерством транспорта и автомобильных дорог:

— На данный момент в ведомстве прорабатывают вопрос восстановления разрушенного полотна за счёт сил и средств организации, большегрузный транспорт которой привел к сложившейся ситуации. Пока выполняют необходимые меры для поддержания проезда автомобилей. Строительство обхода не сказывается на доставке школьников из деревни Ивкино в образовательное учреждение и обратно. Всех ребят, а их пять человек, в штатном порядке привозим к началу занятий.

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