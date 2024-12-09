Понедельник, 9 декабря, 2024
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Под Рязанью 29-летняя водитель Haval погибла в ДТП с тягачом

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Валерия Мединская

В Старожиловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла молодая женщина, подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД по Рязанской области.

Трагедия произошла 7 декабря, в субботу. 29-летняя жительница Кораблина ехала за рулём Haval. Примерно в 19 часов она выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Daf, которым управлял 56-летний водитель из Тамбовской области.

От удара грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок. В легковушке сработали подушки безопасности, но водитель всё равно получила травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция проводит проверку, уточняя обстоятельства аварии.

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