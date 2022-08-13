Под Новомичуринском водитель сбил девушку-велосипедистку и скрылся с мест ДТП

В пятницу, 12 августа, в 21.00 на 7 километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин — Новомичуринск автомобиль по касательной задел 16-летнюю девушку-велосипедистку. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

На велосипеде и одежде девочки не было светоотражающих элементов — фликеров, сообщает сайт ИД «Пресса». Известно, что при ударе автомобиль потерял зеркало.

Девушку доставили в больницу, откуда после оказания помощи отпустили с дедушкой домой.