Почему 19 апреля нужно съесть яблоко? Народные приметы дня Евтихия Тихого

19 апреля православные христиане вспоминают патриарха Константинопольского Евтихия. Отец Евтихия был воином, а мать – дочерью священника. Христианское воспитание и блестящее образование Евстихий получил от своего дедушки-священника. Преуспев в изучении наук, юноша решил посвятить себя иноческой жизни. Он принял монашеский постриг и вёл суровую жизнь, проводя время в посте и молитве, за что был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей. В 552 году Евтихия возвели на патриарший престол. В 565 году по приказу императора святителя отправили в ссылку в Амасийский монастырь. Вернулся из неё он глубоким старцем.

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В народе считается, что святой помогает женщинам, которые не могут забеременеть. В этот день наши предки особенно внимательно следили за знаками природы и боялись разгневать своими поступками небеса. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 19 апреля

В этот день запрещалось гнуть берёзовые и яблоневые ветки. В противном случае суждено было оказаться в ситуации, когда придётся идти против своей воли или же действовать не по совести.

Согласно приметам, в этот день нельзя печь пироги с любой начинкой, кроме яблочной и гороховой. Есть поверье, что яблоки в этот день придают силу и уверенность в себе, тогда как горох помогает женщинам быстрее забеременеть. Другие начинки могут, наоборот, «украсть» позитивную энергию. Как итог – слабость, апатия и усталость.

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Беременным в этом день запрещали ходить с распущенными волосами. Наши предки считали, что если нарушить этот завет, роды будут тяжёлыми и длительными.

Народные приметы 19 апреля

Утки гнездятся там, где много воды, – жди засухи летом;

Если день солнечный, и ветра нет, то хорошо уродятся яровые;

Утром туман – вестник сухой погоды;

Ветер если сильный, хорошего урожая можно не ждать.

Именины 19 апреля отмечают Севастьян, Павел, Григорий, Петр, Прохор, Иван.

Сны в ночь на 19 апреля вещие. Они исполнятся в течение 8 дней. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня. Сновидение, увиденное днем 19 апреля, может исполниться через 6 лет.