Пьяный водитель без прав устроил ДТП на Московском шоссе, погибла девушка

В Рязани на Московском шоссе пьяный водитель устроил ДТП. Девушка, находившаяся с ним в салоне автомобиля, погибла, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

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Трагедия произошло 18 марта приблизительно в 02.10 рядом с домом №7. 27-летний рязанец за рулём «двенадцатой», по предварительной информации, не имея права управления транспортным средством, врезался в металлический отбойник. В результате ДТП от полученных травм на месте погибла его 28-летняя попутчица.

В автомобиле находились и другие пассажиры — две 32-летние женщины и 28-летний мужчина. Они получили травмы, их госпитализировали. Госпитализация потребовалась и водителю.

По факту произошедшего проводится проверка.