Первый общегородской субботник пройдёт в Рязани 2 апреля

Первый субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города пройдёт в Рязани 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Субботник стартует в 09.00 и завершится к 11.00. Участие в нём примут представители власти, работники муниципальных предприятий и организации различных форм собственности, неравнодушные граждане.

К участию в субботнике приглашаются все желающие. Уборка пройдёт по адресам:

зелёные зоны на улице Костычева и Новаторов;

разворотный круг в Семчино;

Лыбедский бульвар;

улица Соборная, дом 36а;

зелёная зона на улице Советской Армии (от улицы Новосёлов до улицы Зубковой);

улица 4-я Линия (от улицы Гагарина до улицы Весенней);

улица Татарская, дом 17;

улица Тимуровцев (от Касимовского шоссе до улицы Зубковой);

улица Каширина (около памятника Воинам-связистам);

у пруда Серая шейка.

Рязанцев просят при себе иметь перчатки. Инвентарь и мешки предоставят организаторы.