Первый общегородской субботник пройдёт в Рязани 2 апреля

Первый субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города пройдёт в Рязани 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Субботник стартует в 09.00 и завершится к 11.00. Участие в нём примут представители власти, работники муниципальных предприятий и организации различных форм собственности, неравнодушные граждане.
К участию в субботнике приглашаются все желающие. Уборка пройдёт по адресам:
- зелёные зоны на улице Костычева и Новаторов;
- разворотный круг в Семчино;
- Лыбедский бульвар;
- улица Соборная, дом 36а;
- зелёная зона на улице Советской Армии (от улицы Новосёлов до улицы Зубковой);
- улица 4-я Линия (от улицы Гагарина до улицы Весенней);
- улица Татарская, дом 17;
- улица Тимуровцев (от Касимовского шоссе до улицы Зубковой);
- улица Каширина (около памятника Воинам-связистам);
- у пруда Серая шейка.
Рязанцев просят при себе иметь перчатки. Инвентарь и мешки предоставят организаторы.