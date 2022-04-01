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Пятница, 1 апреля, 2022

Первый общегородской субботник пройдёт в Рязани 2 апреля

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Первый общегородской субботник пройдёт в Рязани 2 апреля

7info7

Первый субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города пройдёт в Рязани 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Субботник стартует в 09.00 и завершится к 11.00. Участие в нём примут представители власти, работники муниципальных предприятий и организации различных форм собственности, неравнодушные граждане.

К участию в субботнике приглашаются все желающие. Уборка пройдёт по адресам:

  • зелёные зоны на улице Костычева и Новаторов;
  • разворотный круг в Семчино;
  • Лыбедский бульвар;
  • улица Соборная, дом 36а;
  • зелёная зона на улице Советской Армии (от улицы Новосёлов до улицы Зубковой);
  • улица 4-я Линия (от улицы Гагарина до улицы Весенней);
  • улица Татарская, дом 17;
  • улица Тимуровцев (от Касимовского шоссе до улицы Зубковой);
  • улица Каширина (около памятника Воинам-связистам);
  • у пруда Серая шейка.

Рязанцев просят при себе иметь перчатки. Инвентарь и мешки предоставят организаторы.

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