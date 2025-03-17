Переломы получили 111 рязанцев за неделю

В Рязани за неделю с 10 по 16 марта в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 444 пациентам. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

За неделю 111 человек получили перелом. 157 жителей города обратились с ушибами, 67 с растяжениями. С ранами обратились 35 рязанцев.

Напоминаем, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает травматологическую, специализированную и неотложную помощи населению с травмами опорно-двигательного аппарата. Травмпункт работает семь дней в неделю по 24 часа в сутки.

Реклама

Травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района Рязани обращаются в травмпункт Городской больницы Nº11. Травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологической травмой. В травмпункт детской ОКБ обращаются, если травму получил ребенок.

Жители районов области обращаются в травмпункты по месту жительства.