Перед Благовещением держи дом в чистоте и холоде: народные приметы 6 апреля

6 апреля – день накануне большого православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Своими истоками это торжество отсылает нас к библейскому сюжету о благой вести, с которой архангел Гавриил явился к Деве Марии. Он объявил девушке, что в скором времени та родит сына, который станет Спасителем человечества.

Праздник Благовещения начали отмечать в III веке. У него были другие названия – Воззвещение, Приветствие Марии, Зачатие Христа.

В народной традиции Благовещение и день накануне праздника связаны с различными традициями и запретами. Например, дом важно держать в холоде и чистоте. Откуда пошёл такой обряд? Какие народные приметы помогут 6 апреля предсказать человеку погоду и судьбу?

Традиции и запреты 6 апреля: почему дом нужно держать в холоде и чистоте?

Спать 6 апреля в тёплом помещении не рекомендуется. Существовало поверье, что на тепло «сбегается» вся нечисть и лезет в человеческие сны. Более того, злые духи пугают детей, путают девицам волосы, прячет нужные вещи. Некоторые в этот день старались не топить печь, некоторые – держали окно открытым. В избе оставляли спать только стариков и детей. Остальные ночевали в сенях.

Незамужние девушки 6 апреля не сидели дома. Утром и вечером обязательно отправлялись на службу, днём – выполняли работу на участке. Считалось, что в канун Благовещения может произойти долгожданная встреча с суженым.

Под запретом грязь и бардак в доме. Обязательно нужно вымыть полы, вынести мусор, разобрать шкафы. Ненужную, но ещё пригодную для носки одежду отдавали сиротам.

Нельзя сегодня вязать узлы, так как они могут создать проблемы и преграды в ваших планах. Лучше отдать предпочтение обуви без шнурков, а одежде – без поясов.

Ещё один запрет касается разговоров о деньгах и прибыли. Они могут вызвать непредвиденные траты и потерю дохода.

Народные приметы 6 апреля

Жаворонок накануне Благовещения поёт – к теплу, зяблик – к стуже;

Метель 6 апреля сулит хороший урожай зерновых;

Если случился первый гром и квакают лягушки, в скором времени потеплеет;

Начинается стремительно паводок – к хорошим грибным полянам по осени.

Именины 6 апреля отмечают Яков, Петр, Владимир, Мартин, Степан, Захар.

Сны в ночь на 6 апреля могут быть вещими, предсказывающими ваше будущее. Внимательнее отнеситесь к увиденному, так как в них могут открыться новые знания. Сновидения могут подсказать, как следует поступить и как найти решения вашим насущным проблемам.