Паводок в Рязанской области продолжает идти на спад

За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани понизился на 32 сантиметра до 412 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. Сведения о прохождении весеннего половодья в регионе на 16 часов 17 апреля опубликовало Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на данные Рязанского гидрометцентра.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 21 сантиметр до 523 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Касимова уровень воды в Оке понизился на 5 сантиметров до 638 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды понизился на 61 сантиметр до 462 сантиметров выше нулевой отметки. В реке Проня в черте н.п. Быково уровень воды понизился на 27 сантиметров до 209 сантиметров выше нулевой отметки. В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 28 сантиметров до 410 сантиметров выше нулевой отметки. У города Скопина уровень воды в Верде понизился на 2 сантиметра до 115 сантиметров выше нулевой отметки.

За сутки освободились от воды 1 низководный мост и 34 приусадебных участка.

Подтопленными остаются в регионе 3 низководных моста, 5 участков дорог и 81 приусадебный участок. Водой отрезано 6 населённых пунктов, организовано 4 лодочных переправы.