Вторник, 30 августа, 2022
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Павел Малков жёстко высказался о ситуации с перепутанными цветами флага РФ в Рязани

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков жёстко высказался о ситуации с перепутанными цветами флага РФ в Рязани. Эту тему 30 августа он поднял на заседании правительства региона.

Малков напомним, что во время празднования Дня Государственного флага в Рязани в Лесопарке вывесили баннер с перепутанными цветами триколора. По словам врио губернатора, эта ситуация не поддаётся оправданиям.

— Флаг — это государственный символ, как герб и гимн. С этого года мы каждую учебную неделю будем начинать в школах с поднятия флага и исполнения гимна. А здесь мы ко Дню флага России на официальном баннере разместили флаг другой страны, — заявил Малков, обращаясь к главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Сорокина доложила: за инцидентом стоят безалаберность и бесконтрольность должностного лица, на которое был возложен контроль. Работника привлекли к дисциплинарной ответственности, ему объявили выговор.

Врио губернатора поручил мэру Рязани отдельно доложить ему, кто именно был ответственным за размещение баннера.

Напомним, цвета символа российской государственности на баннере в честь Дня флага России в рязанском Лесопарке разместили в обратной последовательности. Чуть позже учреждение принесло публичные извинения.

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