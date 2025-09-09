Павел Малков: Вся Рязанская область меняется к лучшему

Рязанскую область 9 сентября посетили председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров и первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Денис Майданов. С ними встретился губернатор Павел Малков.
Глава региона сообщил, что вместе они обсудили развитие региона и реализацию новых национальных проектов.
Губернатор показал депутатам возрождённую Рязанскую ВДНХ, где несколько лет назад была разруха, а сегодня кипит жизнь, работают павильоны, отдыхают люди.
