Павел Малков: Вся Рязанская область меняется к лучшему

Рязанскую область 9 сентября посетили председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров и первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Денис Майданов. С ними встретился губернатор Павел Малков.

Глава региона сообщил, что вместе они обсудили развитие региона и реализацию новых национальных проектов.

«Это огромные возможности для области, и мы стараемся использовать каждую из них на благо жителей», — сказал Павел Малков.

Губернатор показал депутатам возрождённую Рязанскую ВДНХ, где несколько лет назад была разруха, а сегодня кипит жизнь, работают павильоны, отдыхают люди.

«Так же и вся Рязанская область меняется к лучшему — развивается, становится регионом, где хочется жить и растить детей», — добавил глава региона.

