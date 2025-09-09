Павел Малков: Рязанский медицинский кластер объединяет очень сильные отраслевые предприятия

В Рязанской области состоялась конференция «Современные подходы к развитию региональных медицинских кластеров на примере Рязанской области». Ее проведение способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Приветствие участникам и организаторам конференции направил Губернатор Павел Малков.

В работе приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников, заместитель председателя комитета инвестиций и туризма региона Мария Лазарева, президент компании «Леовит» Татьяна Пилат, представители департамента тылового и технического обеспечения МЧС России, ведущих российских медицинских, научных, благотворительных и волонтерских организаций, Государственного фонда развития промышленности Рязанской области, ученые, отраслевые эксперты.



На конференции обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся развития медицинских кластеров в регионах, в том числе поддержки инвесторов, реализующих профильные проекты. Речь также шла о внедрении инновационных решений и работе по импортозамещению. Была представлена успешная практика Рязанской области. Отдельное внимание уделили развитию сферы производства лечебного питания, в том числе разработкам компании «Леовит», которая запустила в регионе новый завод, где выпускается такая продукция.

В рамках конференции было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области и компанией «Леовит», которая войдёт в медицинский кластер региона.



Губернатор Павел Малков в своем видеоприветствии отметил большое значение развития медицинского кластера в регионе, который продолжает расширяться.

«Сегодня Рязанский медицинский кластер объединяет очень сильные отраслевые предприятия. Новое производство компании «Леовит» займет достойное место в этой работе. Технологии, которые там применяются, не имеют аналогов в мире. Продукция отвечает самым высоким стандартам качества и безопасности. Вместе будем работать по задачам импортозамещения и развития отечественных инновационных технологий», – подчеркнул он.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников на конференции подробно рассказал о создании и развитии медицинского кластера в регионе, решении актуальных научных и производственных задач, новейших разработках, обеспечении предприятий востребованными специалистами.

«Создаем гармоничную экосистему для развития фармацевтической и медицинской отрасли. Прорывные технологии идут там, где работает передовая наука. Своевременные производственные мощности, которые запущены в регионе совместно с компанией «Леовит», работают на эти цели», — сказал Александр Пшенников.

Руководитель секции клинической медицины отделения медицинских наук РАН, академик РАН Игорь Решетов подчеркнул на конференции, что открытие отечественного производства лечебного питания на основе научного подхода является важнейшей вехой в реализации стратегии развития страны по импортзамещению в медицине.