Павел Малков поручил установить вышки сотовой связи по просьбам рязанцев, 17 появятся до конца 2025 года

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова минцифры региона совместно с операторами связи ведется системная работа по улучшению качества сотовой связи в малых населенных пунктах, где есть такие проблемы. Об этом сообщили на заседании правительства 9 сентября.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи Максима Соникова, только в этом году установлено 5 новых вышек, до конца 2025 года планируется установить еще 17. В целом за последние пять лет было построено 58 таких объектов в регионе.

В селе Агро-Пустынь Рязанского района в сентябре запустят дополнительную станцию, которая повысит стабильность сигнала. В ближайшее время планируется расширить покрытие еще в 8 населенных пунктах этого муниципалитета: Дядьково, Поляны, Гурейкино, Мурмино, Красный Восход, Ласково, Заборье и Затишье.

Началось голосование Минцифры России за строительство базовых станций в малых населенных пунктах, которые будут возводиться в 2026 году. Оно продлится до 9 ноября. На сегодняшний день уже проголосовало более 900 жителей Александро-Невского района, Ряжского, Касимовского, Сасовского округа и других муниципалитетов.

«Голосование за строительство базовых станций – рабочий механизм. Вышки связи строятся в первую очередь там, где жители сами голосуют за это. Конечно, нужно активнее участвовать в федеральном конкурсе, а для этого люди должны о нем знать», – заявил Павел Малков.

Губернатор поручил региональному минцифры совместно с администрациями округов и районов проинформировать о такой возможности жителей сел и деревень, где есть наибольшая потребность в улучшении качества связи, и организовать там голосование.

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов доложил о том, что в 2025 году в городе будут обновлены 38 электронных табло на остановках общественного транспорта в центре Рязани и в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня, в том числе по Первомайскому проспекту, улице Вокзальной, Новоселов, Касимовском шоссе, на площади Ленина.

Кроме того, в следующем году запланировано благоустроить дорогу на улице Аллейной, на состояние которой поступают жалобы жителей.