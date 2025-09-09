Вторник, 9 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поручил установить вышки сотовой связи по просьбам рязанцев, 17 появятся до конца 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова минцифры региона совместно с операторами связи ведется системная работа по улучшению качества сотовой связи в малых населенных пунктах, где есть такие проблемы. Об этом сообщили на заседании правительства 9 сентября.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи Максима Соникова, только в этом году установлено 5 новых вышек, до конца 2025 года планируется установить еще 17. В целом за последние пять лет было построено 58 таких объектов в регионе.

В селе Агро-Пустынь Рязанского района в сентябре запустят дополнительную станцию, которая повысит стабильность сигнала. В ближайшее время планируется расширить покрытие еще в 8 населенных пунктах этого муниципалитета: Дядьково, Поляны, Гурейкино, Мурмино, Красный Восход, Ласково, Заборье и Затишье.

Началось голосование Минцифры России за строительство базовых станций в малых населенных пунктах, которые будут возводиться в 2026 году. Оно продлится до 9 ноября. На сегодняшний день уже проголосовало более 900 жителей Александро-Невского района, Ряжского, Касимовского, Сасовского округа и других муниципалитетов.

«Голосование за строительство базовых станций – рабочий механизм. Вышки связи строятся в первую очередь там, где жители сами голосуют за это. Конечно, нужно активнее участвовать в федеральном конкурсе, а для этого люди должны о нем знать», – заявил Павел Малков.

Губернатор поручил региональному минцифры совместно с администрациями округов и районов проинформировать о такой возможности жителей сел и деревень, где есть наибольшая потребность в улучшении качества связи, и организовать там голосование.

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов доложил о том, что в 2025 году в городе будут обновлены 38 электронных табло на остановках общественного транспорта в центре Рязани и в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня, в том числе по Первомайскому проспекту, улице Вокзальной, Новоселов, Касимовском шоссе, на площади Ленина.

Кроме того, в следующем году запланировано благоустроить дорогу на улице Аллейной, на состояние которой поступают жалобы жителей.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим

Последние новости

Общество

Более 9 тысяч деревьев в Рязани находятся в аварийном состоянии, будут высажены новые растения

Более 9 тысяч деревьев в Рязани находятся в аварийном состоянии.
Общество

Мерой поддержки на догазификацию жилых помещений воспользовались 200 рязанцев с начала 2025 года

Субсидия в размере до 100 тысяч рублей предоставляется однократно. Она может быть использована на покупку и установку газоиспользующего оборудования.
Власть и политика

«Форум древних городов – это один из наших ключевых брендов, который будем дальше развивать», — Павел Малков

Павел Малков, комментируя прошедшие в регионе крупные культурные события, поблагодарил организаторов и участников Международного форума древних городов, который состоялся в Рязани 5 и 6 сентября.
Власть и политика

В поселок Лесной направлена усиленная бригада медиков автопоезда «Забота и здоровье» — Павел Малков

В команде автопоезда традиционно работают узкие врачи-специалисты, а также медики-диагносты с необходимым оборудованием.
Транспорт и дороги

Движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду закроют 16 сентября

Движение транспорта будет закрыто в связи с аварийным ремонтом газопровода.
Транспорт и дороги

Капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год

На устройство дороги с асфальтобетонным покрытием, по словам мэра, необходимо порядка 20 млн рублей. Благоустройство улицы Аллейной планируется провести в 2026 году.
Общество

В Рязани отремонтируют 38 и заменят 4 электронных табло в 2025 году

Ремонт электронных табло проведут на остановках: «Таможня», «улица Вокзальная», «Гостиница «Первомайская», «Площадь Ленина», «Цирк».
Власть и политика

Павел Малков: В рамках нацпроекта «Семья» ведем важную работу – обновляем дома культуры в муниципалитетах

В целом за два года в Рязанской области построены три и отремонтированы 23 дома культуры.