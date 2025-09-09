Вторник, 9 сентября, 2025
22.7 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: С открытием ФАПов уровень медицинской помощи на селе становится выше

Алексей Самохин

С открытием ФАПов уровень медицинской помощи на селе становится выше. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания правительства региона, которое он провел 9 сентября. Ряд рассмотренных вопросов касался строительства и обновления учреждений здравоохранения и культуры в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Так, в Рязанской области по поручению губернатора продолжается работа по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов. 

«Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в этом году откроем 22 ФАПа в двенадцати муниципалитетах региона. Люди их очень ждут. С открытием ФАПов уровень медпомощи на селе становится выше. За последние два года мы построили в регионе 46 таких объектов и 2 врачебные амбулатории», – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что план развития социальной инфраструктуры сформирован на несколько лет вперед. Работа, которая проведена и продолжается в рамках национальных проектов, позволяет серьёзно преобразить всю социальную сферу. 

«Рязанская область сейчас участвует во всех проектах и программах, благодаря которым есть возможность вести модернизацию школ, строительство поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащать детские школы искусств, спортивные, медицинские учреждения современным оборудованием. Работы идут в графике, построенные и отремонтированные объекты запускаются. Системно решаем важную задачу по выводу на современный уровень всех наших социальных учреждений», – сказал Павел Малков.

Зампред правительства области – министр здравоохранения Александр Пшенников доложил в ходе заседания о том, что уже получили лицензии и начали работу 4 ФАПа в селах Бычки и Желобово Сараевского района, Кермись и Польное Ялтуново Шацкого района. До конца текущей недели откроются еще 4 фельдшерско-акушерских пункта в с. Красильниково Спасского района, с. Турмадеево Ермишинского района, с. Турово Ряжского округа и с. Казинка Скопинского района. До середины ноября все остальные 14 объектов тоже заработают.

Каждый ФАП полностью укомплектован необходимыми специалистами и новым медоборудованием. Прилегающие территории также обязательно благоустраиваются.

