Павел Малков сообщил об открытии нового инновационного завода по производству лечебного питания в Рязанской области

В Рязанской области открылся новый завод компании «Леовит» по производству лечебного и энтерального питания. Об этом сообщает губернатор Рязанской области.

Новый завод по производству линейки специализированного, в том числе энтерального питания «ЛЕОВИТ ONCO» и «Леовит PHARMA» запущен в г. Новомичуринск Пронского района. В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства региона – министр здравоохранения Александр Пшенников, президент компании «ЛЕОВИТ» Татьяна Пилат, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Вячеслав Несин, представители ведущих российских медицинских и научных организаций, администрации Пронского района.

Новое производство создано в Рязанской области в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Губернатором Павлом Малковым и президентом компании «ЛЕОВИТ» Татьяной Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд. рублей. Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.

Открытие инновационного завода по производству лечебного питания Губернатор Павел Малков назвал важным событием для Рязанской области и страны в целом. «Это очень большой шаг в развитии и здравоохранения, и всей российской медицинской промышленности. У нас сейчас на рынке порядка 80% энтерального питания – иностранного производства. А завод, запущенный в нашем регионе, позволит эту ситуацию кардинально изменить и обеспечить пациентов современным лечебным питанием по всей стране, – подчеркнул он. – Это еще сотни рабочих мест и единственное в своем роде отечественное производство, где используется российские научные разработки. Пример реального импортозамещения».

Президент компании «ЛЕОВИТ» Татьяна Пилат поблагодарила Губернатор Павла Малкова за конструктивное взаимодействие: «Благодаря содействию Правительства Рязанской области мы смогли запустить в самый короткий срок завод лечебного энтерального питания, который сможет обеспечить зондовым питанием всех нуждающихся в нем».