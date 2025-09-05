Пятница, 5 сентября, 2025
Павел Малков: Товарооборот Рязанской области и Китая вырос на 30%

Товарооборот между Рязанской областью и Китайской Народной Республикой за последние три года вырос на 30%. Об этом сообщил ТАСС губернатор Павел Малков в ходе Восточного экономического форума. 

Глава региона отметил, что торговые отношения с Китаем стремительно развиваются, в первом квартале 2025 года товарооборот с КНР составил уже четверть от общего объёма внешней торговли региона.

По словам губернатора, рязанский бизнес проявляет к китайскому рынку большой интерес. Уже более 70 компаний региона готовы выйти на рынок Китая. Основные экспортные товары — это стекло, изделия из чёрных металлов, кровельные и изоляционные материалы, продукты питания, а также кожевенный полуфабрикат.

Павел Малков также рассказал, что во время его недавних визитов в Пекин и Шанхай были достигнуты важные договорённости в разных сферах — от образования до IT и беспилотной авиации. Вскоре ожидается и ответный визит китайской делегации в Рязань. Китайские партнёры примут участие в ежегодном форуме «Дни международного бизнеса», который пройдёт в Рязани с 11 по 12 сентября. В рамках форума запланированы отдельные мероприятия, посвящённые развитию сотрудничества.

