Павел Малков рассказал о втором визите в Пронский район

Сегодня во второй раз посетил Пронский район: осмотрел социально значимые объекты и пообщался с жителями.

Хорошо оборудован культурно-спортивный центр в селе Малинищи: есть, где заниматься спортом, творческие кружки для детей и библиотека. В последней отметил, что не хватает книг. Будем думать о расширении фонда, причем надо изучить ситуацию и в других библиотеках региона.

Внимания заслуживает Малинищинский детский сад — около 40 лет назад его построило предприятие. Хороший пример социальной ответственности работодателя, но время идет, необходим ремонт. Будем принимать решение о реконструкции старого или строительстве нового помещения.

Побывал на двух предприятиях, оба успешно работают.

На Новомичуринском хлебозаводе трудятся более 300 человек. Продукцию поставляют в магазины нашей области и 24 других региона, сотрудничают с сетевиками. Выпускается более 250 видов очень вкусной продукции.

«ЭКО-Золопродукт» поставляет на строительный рынок газобетонные изделия под брендом Poritep, в том числе разработанные по собственным технологиям. Современные и экономичные строительные материалы для возведения наружных и внутренних стен. Сейчас компания реализует новый инвестпроект — в Касимовском районе строит завод по производству извести. Мы всегда готовы поддерживать тех, кто создает рабочие места.

Оценил результаты капремонта Новомичуринской детской школы искусств. Сложная история: здание старое, реконструировали по нацпроекту «Культура», первый подрядчик не справился, и с ним расторгли контракт. Параллельно подорожали стройматериалы, были выделены дополнительные средства. Ремонт доделывала другая компания. Получилось очень достойно, но подобных ситуаций необходимо избегать.

Всегда обращаю внимание на благоустройство, поэтому прогулялся по территории строительства нового общественного пространства «Парк-берег». Проект победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. В прошлый мой приезд это был пустое и неблагоустроенное место, а сейчас работы идут полным ходом и уже видны контуры будущего парка на берегу водоема. Гармоничный и современный проект.