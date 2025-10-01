Павел Малков: Постоянно дорабатываем меры поддержки молодых семей в Рязанской области

Губернатор Павел Малков прокомментировал изменения, предложенные в региональное законодательство, которые были рассмотрены и одобрены на очередном заседании правительства Рязанской области. Корректировки касаются мер поддержки рязанских семей.
Губернатор напомнил, что увеличены размеры единовременных выплат: при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье с 300 до 350 тысяч рублей; для будущих мам, обучающихся очно, со 100 до 120 тысяч рублей. «Теперь такая молодая семья при рождении третьего ребенка может получить в сумме более 1 млн рублей, включая региональный материнский капитал и выплату на погашение ипотеки», – добавил Павел Малков.