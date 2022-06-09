Павел Малков побывал в двух школах Рязанского района

В четверг, 9 июня, врио губернатора Павел Малков с рабочей поездкой посетил Рязанский район. Он бывал в двух образовательных учреждениях — Подвязьевской средней школе и в Рязанской средней школе в селе Тюшево.

В рамках программы «Развитие образования и молодёжной политики» на проведение капремонта в Подвязьевской средней школе и закупку нового оборудования выделено 78 млн рублей. Директор школы Елена Юдина рассказывает: капитальный ремонт в здесь проводится впервые за 55 лет. Его начали в апреле этого года. Ремонт уже выполнен на 35%. Сейчас в здании школы ведутся кровельные работы – крышу готовят к укладке металлочерепицы. Предстоящий учебный год школа встретит с современными коммуникациями, выравненными полами, обновлёнными кабинетами. Ремонт в образовательном учреждении начался со здания начальной школы, затем работы продолжились в основном здании. Благодаря новому оборудованию в школе удастся организовать лингафонный кабинет. Также там появятся современные столярные станки и швейное оборудование, будет обновлена мебель для отдыха.

В Тюшеве Павел Малков ознакомился с проектно-сметной документацией по модернизации Рязанской средней школы. В планах — расширение имеющихся площадей (населённый пункт активно разрастается). По словам главы региона, будут рассматриваться возможности для финансирования проекта.

Также в Тюшеве Павел Малков посетил площадку комплексной застройки жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Врио губернатора пообщался с семьями, которые проживают там. Благодаря программе, они смогли приобрести жильё. Кроме жилых домов, площадка комплексной застройки оборудована необходимой инфраструктурой.