Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка

19 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков открыл вторую очередь технопарка Рязанского инновационного научно-технического центра. В рамках открытия глава региона вручил ключ-карты первым шести резидентам офисов.
Среди них — заместитель генерального директора ООО «Лаборатория сфера» Евгений Лихобабин, директор ООО «Системы автоматизированного неинвазивного исследования» Александр Кирьяков, ИП Анатолий Толкачев, ИП Елена Рожковская и другие.
Технопарк Рязанского инновационного научно-технического центра — структурное подразделение АО «Корпорация развития Рязанской области», его резиденты получают право на льготную аренду помещений. На данный момент общая площадь действующего второго здания составляет 3148 кв м.