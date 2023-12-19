Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка

— Здесь проведена большая работа: отремонтированы инженерные сети, кровля, фасад, внутри полностью проведён ремонт, то есть сейчас это полноценный офис, который готов к приёмке. Причём сделали и окружающую территорию, учли все замечания, которые я озвучил, сделали подъездную дорогу, можно сказать реализовали тот самый комплексный подход, о котором я не раз говорил. Сейчас отобрано шесть резидентов, которые будут работать здесь, в новом корпусе технопарка. Все они будут выпускать инновационную продукцию, — отметил Малков.