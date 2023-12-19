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Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка

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19 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков открыл вторую очередь технопарка Рязанского инновационного научно-технического центра. В рамках открытия глава региона вручил ключ-карты первым шести резидентам офисов.

Среди них — заместитель генерального директора ООО «Лаборатория сфера» Евгений Лихобабин, директор ООО «Системы автоматизированного неинвазивного исследования» Александр Кирьяков, ИП Анатолий Толкачев, ИП Елена Рожковская и другие.

— Здесь проведена большая работа: отремонтированы инженерные сети, кровля, фасад, внутри полностью проведён ремонт, то есть сейчас это полноценный офис, который готов к приёмке. Причём сделали и окружающую территорию, учли все замечания, которые я озвучил, сделали подъездную дорогу, можно сказать реализовали тот самый комплексный подход, о котором я не раз говорил. Сейчас отобрано шесть резидентов, которые будут работать здесь, в новом корпусе технопарка. Все они будут выпускать инновационную продукцию, — отметил Малков.

Технопарк Рязанского инновационного научно-технического центра — структурное подразделение АО «Корпорация развития Рязанской области», его резиденты получают право на льготную аренду помещений. На данный момент общая площадь действующего второго здания составляет 3148 кв м.

Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка
Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка
Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка
Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка
Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка
Павел Малков открыл в Рязани вторую очередь технопарка

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