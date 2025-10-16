Четверг, 16 октября, 2025
5.4 C
Рязань
Общество

Павел Малков: Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Рязанской области масштабно

Валерия Мединская

Единый день открытых дверей пройдет в Рязанской области масштабно. Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя проведение в регионе Единого дня открытых дверей в колледжах и техникумах региона, которые являются участниками федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Единый день открытых дверей пройдет 18 октября во всех колледжах и техникумах Рязанской области (12+). Он организован для учащихся 8-11 классов и их родителей. Они смогут узнать, по каким направлениям организуется подготовка, посетить лаборатории и мастерские, поучаствовать в мастер-классах, которые помогут определиться с выбором профессии. Также состоятся классные часы, родительские собрания и экскурсии на площадки работодателей.

Губернатор подчеркнул высокую значимость проведения в регионе Единого дня открытых дверей, который направлен на популяризацию среди молодежи рабочих профессий, обеспечение предприятий востребованными специалистами.

– Это мероприятие в этом году будет очень масштабным. Единый день открытых дверей – это возможность изнутри увидеть учебное заведение, куда хотелось бы поступить, познакомиться с преподавателями, оценить уровень оснащенности учреждений, – сказал Павел Малков. – Благодаря федеральной поддержке база всех колледжей региона серьезно усовершенствована. Проект «Профессионалитет» дает возможность предприятиям участвовать в учебном процессе, передавать молодежи лучший опыт работы, закреплять выпускников на рабочих местах сразу после окончания образовательных учреждений.

В настоящее время в федеральном проекте «Профессионалитет» принимают участие 13 колледжей и техникумов Рязанского региона, а также 34 предприятия. Создано 4 кластера по направлениям «Машиностроение», «Туризм и сфера услуг», «Радиоэлектроника» и «Сельское хозяйство». В следующем году откроется кластер «Транспорт и логистика». Особенностью проекта является максимальная приближенность образовательных программ к запросам работодателей. Студенты могут проходить практическую подготовку в учебно-производственных комплексах или непосредственно на площадках предприятий-партнеров, заключать целевые договоры и получать гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Новости России

Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе...
Общество

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.
Экономика и бизнес

Опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

Соискателям предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей.

Последние новости

Рязанца ударили ножом в грудь в подъезде

Поножовщина произошла между двумя соседями.

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской

Захаровского бойца СВО посмертно наградили орденом Мужества

Спасая товарищей из-под огня, Геворг Кизирян получил смертельные ранения.

Мужчина в Петербурге склонял несовершеннолетних к наркотикам и насиловал 

По ходатайству следствия мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент установлены четверо несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта.

После слов об «экоциде» на рязанского активиста ВООПИиК Кочеткова завели ещё одно уголовное дело

На суде Кочетков сделал заявление, которое расценили как распространение заведомо ложных данных.

Епископ Питирим рассказал о заявлении на него в прокуратуру после проповедей

Заявительница посчитала, что проповеди архиерея о запрете абортов и вреде порнографии оскорбляют.

Ограничения продлили: движение в центре Рязани закрыли до конца месяца

Ранее этот участок обещали открыть 15 октября.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Руководитель администрации отчитался о том, что ему удалось успеть сделать за день.

Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.

Названа надбавка к зарплате, о которой почти никто не знает

Есть смысл обсудить с начальством надбавку, если вас просят делать это.

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней

Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

Есть несколько причин, по которым собственникам жилья приходят квитанции в двойном размере.

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.