Патриарх Кирилл утвердил новую медаль Рязанской митрополии в честь Матроны Анемнясевской

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новую медаль Рязанской митрополии блаженной Матроны Анемнясевской, сообщает сайт Рязанской епархии.

Решение об учреждение медали 8 мая принял Архиерейский совет митрополии. Награду будут вручать священникам, монахам, мирянам за особый вклад в созидание церковной жизни в епархии.

Учреждённая медаль имеет три степени. В зависимости от них различаются цвета — жёлтый, белый бронзовый.

Матрёна Григорьевна Белякова родилась 6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии. В семилетнем возрасте Матреша заболела оспой. После этой болезни девочка навсегда осталась слепой.

В 10 лет Матрёша уронила сестру с крыльца, за что была серьёзно избита матерью. В этот момент духовному взору девочки предстала Царица Небесная. Матреша сказала об этом матери, но та продолжала бить девочку еще сильнее. Видение повторилось три раза. Во время последнего видения Пресвятая Богородица дала Матреше утешительную записочку. О том, что это за записочка и что в ней было написано, блаженная Матрона никогда не рассказывала.

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К иконе матушки Матроны приходят с мольбами о помощи в появлении детей, о встрече с будущим мужем или женой, о защите во время поездки на автомобиле, об избавлении от болезней душевных и телесных.