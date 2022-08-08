Парочка предалась любовным утехам у Вечного огня

В Краснодарском крае очевидцы сняли пару, которая обнималась и целовалась у Вечного огня. Снимок опубликовала группа «Типичный Апшеронск».
Автор поста пишет, что пойти к мемориалу попросил ребёнок, чтобы почтить память погибших. На месте обнаружилась целующаяся пара молодых людей.
По данным источника, рядом с Вечным огнём находится братская могила, в которой похоронено около 2 тысяч человек. Это бойцы Красной Армии, взятые в плен и расстрелянные фашистами в 1943 году.
Заявлений в полицю по данному факту не поступало, тем не менее, правоохранители инициировали проверку после появления фотографии в соцсетях.