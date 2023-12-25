«Память о Победе: от учителя — к музею»: 7info представляет фильм, снятый по материалам большого проекта о школьных музеях

Уже несколько лет на платформе сетевого агентства 7info реализуется проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвящённых истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Большую работу при поддержке Фонда президентских грантов провели журналисты издания совместно с Автономной некоммерческой организацией «Центр развития КВН». Теперь у нас есть интерактивная база уникальных сведений, историй, экспонатов, которые бережно хранятся в школьных музеях Рязанской области. Как это можно сейчас говорить, мы перевели в «цифру» невероятные по своей ценности знания, предметы, голоса. И, надеемся, так школьные музеи, в которых храниться память о Великой Отечественной войне, стали доступнее общественности.

Новый год — время подводить итоги, и, пожалуй, один из важнейших итогов уходящего 2023 года для нас заключается в том, что работа над проектом не остановилась. Более того, проект продолжил вдохновлять нас на новые поиски и новые форматы. Итогом работы стал фильм, снятый по материалам проекта. Поддержку в подготовке фильма оказало Министерство территориальной политики Рязанской области.

Это не просто сухая документалистика. Это сразу несколько личных историй, которые удивительным образом сплелись в единой канве повествования.

Для нас получившаяся история — очень личная и очень трогательная. Шеф-редактор 7info Екатерина Щеренкова, которая участвовала в реализации проекта, в детстве была экскурсоводом музея рязанской школы 44. Режиссёр фильма, Евгения Устинова, как оказалось, тоже была экскурсоводом в своей родной школе под номером 49. Именно это и стало отправной точкой сюжета. В фильме девушки приоткрывают перед нами дверцы своих школьных музеев, делятся воспоминаниями, пролистывают важные страницы военной истории Рязани и, конечно же, подводят зрителей к важному пониманию: школьных музеев не было бы, если бы их хранителями не выступали поистине великие люди — учителя. И в нашем фильме мы решили дать им слово!

Таким трогательным благодарственным посланием нашим дорогим учителям, хочется завершить уходящий Год педагога и наставника.