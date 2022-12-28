Отец женщины, задушившей трех своих детей, рассказал о причинах решения дочери

Отец Анастасии Петровой, которая накануне задушила трех своих детей, рассказал, что могло толкнуть ее на такой поступок, сообщил E1.RU.

Трагедия произошла 26 декабря. По предварительной версии, мать лишила жизни шестимесячную дочь и двух мальчиков 10 и 15 лет. После этого она, вероятно, хотела покончить с собой.

Мужчина признался, что давно беспокоился психическим состоянием дочери и зятя. Он замечал странности в их поведении. Выяснилось, что сожитель женщины раньше работал в полиции. Однажды он попал в аварию, пробил головой заднее стекло и вылетел на дорогу.

«Все это скрыли. Потом, через несколько лет, его тихонько отправили на пенсию в звании подполковника. Тогда проблемы сильно заметны не были. А потом он ударился в религию», — рассказал отец злоумышленницы.

Его дочь с юности была связана с верой. Когда девушке было семнадцать лет, ее мать оставила семью и уехала в монастырь.

Собеседник утверждает, что супруги «выбивали друг из друга бесов».

«Я сразу всех родственников на уши поставил, чтобы срочно обращались к психиатру. Настя после этого перестала выходить на связь со мной», – признался отец.

За день до трагедии муж уехал в Верхний Уфалей к своим родителям. Родственник отметил, что он как будто протрезвел и даже просил прощения за свое странное поведение.

На его поездке в Челябинскую область настояла супруга. Ее отец уверен: она уже тогда планировала убийство детей. По его мнению, дочь «доконало, что ее муж «шизанулся».