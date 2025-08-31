Понедельник, 1 сентября, 2025
Осенний фестиваль «Грибы с глазами» пройдет в сентябре в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/rzraion

Рядом с посёлком Ласково Рязанской области на базе «Зелёный бор» 27 сентября пройдёт осенний фестиваль «Грибы с глазами» (6+).

Праздник начнётся в 7:00, гостей ждёт чаепитие с тёплыми напитками и угощениями. А уже в 7:30 начнётся главное событие — соревнование грибников.

С 10:00 гостей музыка бардов, поэтические чтения, грибной фудкорт и ярмарка ручных изделий и творческие мастер-классы.

В течение дня будет проходить концерт, для гостей подготовят фотозоны и мини-кинотеатр.

Завершится праздник «Грибы с глазами» дискотекой в сапогах под лучшие кавер-хиты.

Возрастное ограничение 6+.

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.
С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.

На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя

На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
В Рязани завершили ремонт пешеходного перехода в районе ТЦ «Барс»

С участием специальной экспертной комиссии отреставрировано 12 панно с видами Рязани, выполненные в советское время.
Кардиолог Ефремкин назвал боль в икре признаком скорого тромбоза

Односторонний отек и боль в икроножной мышце может быть...
Свадьбы, определение пола малыша, регистрация новорождённого прошли в День города в Рязани

Свои букеты невест в этот день поймали три девушки. Вечером рязанские семьи пели и танцевали вместе с «Сервис-ЗАГС», выигрывая призы — мягкие игрушки.
Пронский пожарный в одиночку спас заблудившуюся в лесу женщину

Компания из трех женщин-грибников отправилась за грибами. Когда одна из них не вернулась к машине, остальные забили тревогу.
В Хабаровске сотрудник ночью устроил сыну день рождения в аквапарке

Житель Хабаровска отметил день рождения сына ночью в аквапарке,...
«КП»: украинцы ликуют из-за закона о выезде молодых людей за границу

Жители Украины ликуют из-за закона, который разрешил молодым людям...
Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.