Осенний фестиваль «Грибы с глазами» пройдет в сентябре в Рязанской области

Рядом с посёлком Ласково Рязанской области на базе «Зелёный бор» 27 сентября пройдёт осенний фестиваль «Грибы с глазами» (6+).

Праздник начнётся в 7:00, гостей ждёт чаепитие с тёплыми напитками и угощениями. А уже в 7:30 начнётся главное событие — соревнование грибников.

С 10:00 гостей музыка бардов, поэтические чтения, грибной фудкорт и ярмарка ручных изделий и творческие мастер-классы.

В течение дня будет проходить концерт, для гостей подготовят фотозоны и мини-кинотеатр.

Завершится праздник «Грибы с глазами» дискотекой в сапогах под лучшие кавер-хиты.

Возрастное ограничение 6+.