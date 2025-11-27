Новогодняя столица-2026
«Народный контроль» проверил детскую поликлинику №3 в Рязани 

Алексей Самохин
«Народный контроль» проверил городскую детскую поликлинику №3 в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя активную работу участников регионального проекта «Народный контроль».

Губернатор отметил, что команда «Единой России» приехала в поликлинику в Канищеве без предупреждения. 

«Посмотрели территорию, прошли по кабинетам, пообщались с врачами и родителями. К проверке присоединились участники «ГЕРОИ62» и активные жители, – сказал Павел Малков. – В поликлинике обслуживаются около 20 тысяч детей. Многие родители отмечают хорошую работу врачей, но само учреждение находится в тяжелом состоянии. Видно, что администрация не справляется с задачами по содержанию и развитию поликлиники. Все замечания нужно устранить в ближайшее время. Задача областному минздраву – принять организационные и кадровые решения, а также подготовить план развития учреждения, включая обновление здания и территории».

По результатам проверки «Народным контролем» территории и состояния здания этой поликлиники отмечено, что есть навигация, в большинстве кабинетов стоят кондиционеры, работает вентиляция. В помещениях чисто, в коридорах достаточно мест для ожидания. В медучреждении внимательный, вежливый персонал, работает по принципу «до последнего пациента». У входа висит расписание врачей. Есть буфет, аппарат с водой и закусками, гардероб и небольшой магазин игрушек.

Читайте также  Филармонию в Рязани капитально отремонтируют за три года за 320 миллионов рублей 

Команда «Народного контроля» выявила ряд недостатков. В частности, до поликлиники неудобно добираться людям: остановка далеко. Территория запущена: нет урн, мусор, асфальт и бордюры разбиты. Парковка для машин маленькая и всего четыре места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход плохо освещен, мест для колясок мало. Много помещений требует ремонта, кабинет массажа – в ужасном состоянии. Работает только один лифт из двух. Туалеты не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, также нет бумаги и мыла, сломан смеситель. Часть светильников на потолке неисправны, многие выключатели вырваны из стен. Санитайзер, установленный у входа, не работает. Также есть недочеты в вопросах безопасности: отсутствуют турникеты, рамки и нет охраны, на территории всего одна камера видеонаблюдения. Кроме того, требует обновления навигация. В здании нет аптеки и кулера с водой.

