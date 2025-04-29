Организаторов незаконной миграции задержали в двух регионах РФ

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Московской и Калужской областях подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии силовиков, организатором незаконного бизнеса был 39-летний житель подмосковной Истры. Участники нелегальной схемы раздавали в московском метро листовки с предложениями мигрантам заключить фиктивный брак. Другие искали по стране граждан РФ, желавших заключить такой брак. Люди получали за это от 5 до 10 тысяч рублей.

Браки оформляли работники загса, там же жених и невеста встречались и знакомились. За одну фиктивную свадьбу злоумышленники получали от 50 до 100 тысяч рублей. На данный момент выявлено более 30 эпизодов.

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Задержан предполагаемый организатор схемы, а также 11 сообщников, среди которых трое должностных лиц отдела записи актов гражданского состояния. 8 задержанных отправлены в СИЗО, один под домашним арестом, с остальных взяты подписки о невыезде.