Опустеет ли российский рынок кормов для животных из-за санкций

После заявлений Mars и Nestle о приостановке импорта продукции в Россию, владельцы домашних животных забеспокоились, ведь эти компании производят внушительный ряд кормов под брендами Whiskas, KiteKat, Purina, Royal Canin, Sheba, Perfect Fit, Pro Plan, Friskies, Felix и другие. Сразу уточним, что немалая часть товаров, реализуемых под торговыми марками этих международных брендов, производятся на территории РФ. Это значит, что продукция, которая изготавливается в нашей стране, не исчезнет с рынка — заводы не остановятся.

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По данным исследования Mars Petcare и агентства Ipsos в 2020 году 70,4 млн россиян держат как минимум одного питомца дома — кошку и/или собаку. При этом 25% никогда не кормят животных продуктами со стола, а выбирают только специальный корм. Согласно исследованию РБК, спрос на корма для кошек и собак вырос на 42,8% с 2016 по 2020 гг.

Действительно ли бренды, заявившие об уходе с российского рынка — уходят

О приостановке инвестиций и прекращении поставок в Россию ранее заявила компания Mars, о частичной остановке импорта ряда товаров сообщили в Nestle. Роскачество обратилось в компании за разъяснением ситуации.

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В отделе заботы о потребителях Royal Canin (входит в группу Mars) сообщили, что более 75% продукции производится на территории РФ и «на данный момент критичных проблем с доступностью основных продуктов нет». Уточнили, что импортные продукты могут быть временно ограничены, но более подробной информации об этом сейчас нет.

«Мы используем все доступные средства для максимально быстрого распределения имеющихся товарных запасов для наших партнеров. Также мы находимся на связи с нашими поставщиками по всему миру, чтобы обеспечить российский рынок полным ассортиментом нашей продукции», — добавили представители Royal Canin.

На горячей линии Nestle операторы сообщили, что поставки импортных кормов в Россию не прекращены.

В свою очередь, другая проблема, связанная с доступностью кормов для животных — их стоимость. Если посмотреть динамику цен на маркетплейсе Wildberries (сервис позволяет отследить изменение стоимости за последние месяцы), то видно, что цены значительно выросли[1]. Например, стоимость корма Royal Canin Kitten (2 кг) с 2 017 руб. (цена от середины февраля 2022 г.) выросла до 5 297 руб. Другой корм — Hills Weight Management (4 кг) подорожал с 3 011 руб. до 5 012 руб. Отчасти новые цены на распродаваемые запасы импортного корма, закупленного по более низкому курсу доллара, можно объяснить необходимостью закупать следующие партии уже по новым оптовым ценам. Конечно, другая причина скачка цен — ажиотаж и повышенный спрос со стороны покупателей.

О российском производстве

По сообщению Cоюза предприятий зообизнеса, на 2021 год 85% кормов в стране — отечественного производства. Но при этом в РФ слабо развит выпуск кормов премиум класса (холистик) и что важнее — ветеринарных (лечебных). Это стало особенно очевидно, когда в мае 2021 года Россельхознадзор запретил ряд поставок из 11 стран (Нидерланды, США, Испания, Германия, Канада, Великобритания, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Эстония), где по оценкам ведомства, нет достаточного контроля за качеством продукции, в частности за содержанием ГМО-компонентов.

По данным того же исследования Mars Petcare, 16% кошек и 19% собак имеют проблемы со здоровьем, и значимая роль в терапии для них заключается в специальном корме. Уход с рынка доли импортных кормов повлияет именно на эту категорию питомцев. Правда позже Россельхознадзор смягчил запрет и снял часть ограничений на поставки ветеринарных кормов. Роскачество следит за развитием событий.

Корма для кошек и собак, произведенные в России

Ранее Роскачество исследовало влажные корма для кошек и сухие корма для собак и кошек как импортного, так и отечественного производства. Лучшими среди товаров, произведенных на территории РФ, стали сухие корма для взрослых кошек Purina Darling (с мясом по-домашнему и овощами), Friskies (с кроликом и полезными овощами) и Perfect Fit Adult (с курицей).

В категории кормов для собак эксперты высоко оценили сухой корм Royal Canin (полнорационный, для взрослых собак весом до 10 кг), а также брендов «365 дней» (мясное ассорти) и «Каждый день» (без указания вкуса).

Отметим, что в данных исследованиях был сделан упор на полнорационные, а не на лечебные корма.

[1] Цены указаны на момент публикации материала