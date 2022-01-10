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Понедельник, 10 января, 2022
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Опубликованы фото с места ДТП, в котором погибла врач из Рязани

7info

Госавтоинспекция опубликовала фотографии и сообщила подробности смертельного ДТП под Рязанью. Напомним, в нём погибли врач поликлиники ОКБ Наталья Селезнёва и её отец.

8 января в 15.50 на 530-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе 46-летний водитель из Мордовии, управлявший грузовиком ДАФ с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Ниссан Кашкай» под управлением 41-летнего рязанца. После этого иномарка столкнулась с автомобилем «Чанган» под управлением 45-летнего рязанца.

В ДТП погиб 71-летний пассажир «Ниссан Кашкай», его дочь скончалась во время операции.

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Водитель «Кашкая», 69-летняя пассажирка, 9-летний пассажир, а также водитель «Чанган», его пассажирки 20 и 43 лет получили травмы.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

  • Опубликованы фото с места ДТП, в котором погибла врач из Рязани
  • Опубликованы фото с места ДТП, в котором погибла врач из Рязани
  • Опубликованы фото с места ДТП, в котором погибла врач из Рязани

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