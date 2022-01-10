После ДТП под Рязанью скончалась врач поликлиники ОКБ Наталья Селезнёва

После ДТП на автодороге Рязань — Михайлов у Секиотово скончалась 42-летняя врач поликлиники Рязанской ОКБ Наталья Селезнёва. Об этом сообщает YA62.ru.

По информации СМИ, женщина умерла во время операции.

ДТП случилось 8 января в 16.00 на автодороге Р-132. По предварительным данным, грузовик врезался в легковушки, остановившиеся на светофоре.

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Погиб пассажир одного из легковых автомобилей. Пострадали семь человек, включая ребёнка.

Погибший — отец Натальи Селезнёвой. Мать и муж госпитализированы.

Собеседник портала назвал Наталью хорошим врачом, добрым, отзывчивым человеком.

РИА «7 новостей”выражает соболезнования.