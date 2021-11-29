Опубликовано видео с места ДТП у областного суда в Рязани

В социальной сети опубликовано видео с места вчерашнего ДТП у здания областного суда в Рязани.

Автор записи разговаривает с девушкой-водителем, которая управляла одним из автомобилей. Мужчина подозревает, что она находится под воздействием «каких-то веществ».

28 ноября в 10.30 у дома № 25 по улице Спортивной девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем «Датсун он до», совершила столкновение с ехавшим в попутном направлении «Рено Сандеро» под управлением мужчины, 1981 года рождения. После машины врезались в столб уличного освещения.

По данным Госавтоинспекции, медицинская помощь оказана обоим водителям, пассажиру «Рено» 1978 года рождения.