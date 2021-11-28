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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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В аварии у суда на улице Спортивной в Рязани пострадали три человека

7info

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила подробности ДТП у здания областного суда в Рязани.

28 ноября в 10.30 у дома № 25 по улице Спортивной девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем «Датсун он до», совершила столкновение с ехавшим в попутном направлении «Рено Сандеро» под управлением мужчины, 1981 года рождения. После машины врезались в столб уличного освещения.

Медицинская помощь оказана обоим водителям, пассажиру «Рено» 1978 года рождения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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