Опубликовано программа фестиваля «Земля Паустовского»

В Спас-Клепиках 31 мая пройдет фестиваль «Земля Паустовского» (6+), приуроченный ко дню рождения писателя, который часто бывал в мещерских краях. Программу фестиваля публикует группа «Туризм и отдых в Рязанской области» ВКонтакте.

Участники смогут пройтись по живописным тропам, вдохновившись пейзажами, которые некогда вдохновляли самого Константина Паустовского, и узнать увлекательные факты о его жизни и творчестве. Под лозунгом «Где каждая тропа — история» фестиваль приглашает гостей погрузиться в мир туризма и творчества, где каждое мгновение становится частью увлекательной истории.

Культурная программа ленд-арт фестиваля «Земля Паустовского» никого не оставит равнодушным. Главная сцена начинает свою работу в 12:00 концертной программой учреждений культуры Клепиковского района.

10:00-11:30 – Концертная программа для детей «Дорогою добра» от Рязанской филармонии — вокально-инструментальное выступление по мотивам рассказов К. Г. Паустовского.

11:00-18:00 – Работа площадок Фестиваля: Маркет — ярмарка ремесленников Клепиковского района, продажа товаров ручной работы; Гастро-зона — местные резиденты предприятий общественного питания с фестивальным и концептуальным меню; Зона мастер-классов — творческие мастерские, после которой можно забрать частичку фестиваля с собой домой; Игровая — активности для детей различной тематики.

12:00-14:30 – Выступление местных коллективов на главной сцене Фестиваля — лучшие номера и коллективы Клепиковского района в четырех тематических блоках концертной программы;

15:30-17:30 – Спектакль театра «Переход» по произведению К. Г. Паустовского «Телеграмма» — театральная постановка по рассказу К. Г. Паустовского, который посвящен теме упущенного времени и невосполнимых потерь.

18:00-21:00 – Концертная программа на главной сцене Фестиваля — выступления трех представителей современной авторской песни в разных жанрах.

С 18:00 выступят хедлайнеры фестиваля:

Ольга Чикина — сочинительница песен новой волны, поет и играет на стыке жанров авторской песни, блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре. Поднимает настроение, освежает сознание, укрепляет дух.

Роман Филиппов — поэт, музыкант, представитель новой волны авторской песни. Один из тех людей, благодаря которым можно с уверенностью говорить, что жанр авторской песни живёт и дышит с нами одним воздухом. Творчество Романа трудно описать в нескольких словах. Но главная его особенность — это слияние в каждой песне двух стихий: тонкой, самобытной музыкальной ткани и наполненного смыслами текста.

Женя Ефимова — пожалуй, самая текстоцентричная певица на всех музыкальных площадках. На Яндексе более 200к слушателей, а общее количество прослушиваний больше одного миллиона. Вы наверняка слышали её голос в коллаборации с другими артистами. Участница больших фестивалей — Дикая Мята, Нашествие, «Ленинградские мосты» и другие. Следите за новостями в нашей группе и планируйте свой отдых заранее!