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Суббота, 7 августа, 2021
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Опубликовано фото с места аварии в Шацком районе, где погиб парень

7info7
Опубликовано фото с места аварии в Шацком районе, где погиб парень
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Сайт издательства «Пресса» опубликовал фото с места жёсткой аварии в Шацком районе, в котором погиб молодой парень.

Напомним, всё случилось 6 августа примерно 13.00 на 137 километре автодороги Шацк-Тамбов. 24-летний житель Нижнего Новгорода за рулём Ford Explorer ехал в сторону Тамбова.

По всей видимости, молодой человек не смогу справиться с управлением. Иномарка вылетела в кювет, затем — перевернулась.

Водителю потребовалась помощь медиков, его госпитализировали в райбольницу. Его пассажир от полученных травм погиб на месте.

По факту произошедшего проводится проверка.

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