Опубликована карта грибных мест Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области подготовило подробную карту грибных мест региона. Она поможет любителям «тихой охоты» находить самые урожайные локации, сообщает Regions.ru.

По данным ведомства, Подмосковье богато различными видами грибов. В разных районах можно встретить как самые распространённые, так и более редкие.

Самый широкий выбор грибов отмечается в окрестностях станций Казанское и Фрязино, где произрастают все основные виды. У станций Турист, Морозки, Икша, Некрасовская, Луговая и Лобня грибники могут собрать вешенки, лисички, маслята и сморчки.

Особенно богаты урожаем белых грибов районы станций Жаворонки, Голицино, Хлюпино, Скоротово, Звенигород и Петелино. Здесь также встречаются лисички, подберёзовики и сморчки. В районе станций Семхоз, Абрамцево, Калистово и Софрино, кроме белых грибов, растут маслята и лисички.

Значительные урожаи подберёзовиков можно найти в окрестностях станций Румянцево, Ядрошино, Холщевики, Снегири, Дедовск и Нахабино. У станций Бронницы, Фаустово, Виноградово, Пески, Конев Бор, Черная, Луховицы и 63-й километр, кроме подберёзовиков, собирают также вешенки и белые грибы.

У станций Победа, Дачная, Селятино, Сырьево, Рассудово и Бекасово встречаются вешенки, подберёзовики, белые грибы, маслята и лисички. В районе станций Головково, Берёзки, Поварово-1, Алабушево, Фирсановская и Подрезково растут белые грибы, подберёзовики и лисички.

Министерство напоминает грибникам о необходимости соблюдать меры предосторожности: тщательно проверять каждый найденный гриб и собирать только те виды, в которых они уверены.

