ОПФР по Рязанской области и Уполномоченный по правам ребенка договорились о защите прав детей

Отделение ПФР по Рязанской заключило соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области, которое позволит развивать сотрудничество и эффективнее оказывать меры поддержки семьям с детьми.Соглашение подписали управляющий Отделением ПФР по Рязанской области Юрий Карпов и Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Целью соглашения является совместное проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам мер социальной поддержки семей с детьми, в частности, предоставляемых Пенсионным фондом России, а также проведение совместных мероприятий, направленных на обеспечение гарантий государственной защиты и прав семей с детьми.

«На сегодняшний день Пенсионный фонд выступает ключевым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения. Одним из важнейших направлений деятельности Фонда – предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми. По линии пенсионного фонда назначается более 10 видов выплат и пособий рязанским семьям», — отметил управляющий ОПФР по Рязанской области Юрий Карпов.

«Социальная поддержка семей с детьми является приоритетным направлением государственной политики. Основная задача моя, как Уполномоченного по правам ребенка, и регионального отделения Пенсионного фонда, чтобы эта социальная поддержка дошла до каждой конкретной семьи», — подчеркнула Анжелика Евдокимова.

Напомним, что с 1 мая Пенсионный фонд начал прием заявлений для назначения пособий семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. В Рязанской пособие назначено уже 15 тысячам детей на общую сумму более 249 млн рублей.

При назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Срок рассмотрения заиления не превышает 10 рабочих дней.