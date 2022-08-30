Омский педофил рассказал, что обещал 9-летней девочке коробку конфет

Следователи опубликовали видео допроса 46-летнего педофила, который изнасиловал девятилетнюю девочку в поселке Новоомский, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что мужчина встретил жертву около цветочного магазина и предложил ей пойти с собой за коробку конфет, которую он обещал купить в магазине позже. Продавца на месте не оказалось, и злоумышленник повел ребенка на поляну возле лесопилки.

«Уже на месте — половой акт. До самой пилорамы не дошли, так как там работают. Три раза я ее ударил в лицо кулаком. Она встала, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь, а она уже бежит. Мне ее было не догнать, потому что я пьяный. Вообще в ноль был», – пояснил задержанный.

После этого насильник переоделся на пилораме и уехал в город Омск, где прятался на кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В результате нападения девочка лишилась одного зуба, ее доставили в больницу.