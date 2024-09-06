Ольга Щетинкина покидает пост министра образования Рязанской области

В пятницу, 6 сентября, Ольга Щетинкина отработала последний день на посту министра образования Рязанской области. Об этом 7info сообщил собственный источник.

Щетинкина — заслуженный учитель РФ. 20 лет работала учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе физико-математического отделения, заместителем директора по учебной работе рязанской школы №3.

В 2004 году Ольга Щетинкина перешла на работу в Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области. В 2008 году назначена на должность заместителя министра, затем первого заместителя министра в министерстве образования Рязанской области. В 2014 году назначена министром образования Рязанской области.