Окружной форум «Семья на первом месте» прошел в Рязанском Дворце культуры и искусства

Окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» состоялся на базе Рязанского Дворца культуры и искусства 20 мая. Мероприятие было организовано благодаря Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Правительству Рязанской области и Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Событие объединило под своей эгидой выставку, дискуссии и творческие выступления.

Открытие окружного форума в общих чертах рассказывало обо всех тех новшествах и программах, подробнее о которых в течение дня можно было узнать на тематических площадках. Были с особой признательностью отмечены инициативы Рязанской области – открытие множества центров семей, материнства, дополнительного образования, реабилитации детей и участников специальной военной операции, культурные фестивали, программа «Активное долголетие». Рязань, к слову, стала восьмым и по совместительству последним регионом проведения форума.

Помимо этого, открытие ознаменовалось двумя трогательными музыкальными номерами с исполнением многодетными семьями песен «Я – Россия, ты – Россия» и «Пусть миром правит любовь». Что касается содержательной части, многостороннее была освещена работа профилактики социального сиротства, в своем видео-обращении Мария Львова-Белова отметила, что в современных реалиях социальные службы должны стремиться к «сбережению кровных связей».

О результатах работы своих учреждений и ведомств рассказали региональный координатор проекта «Крепкая семья» Наталья Суворова, и.о. прокурора Рязанской области Екатерина Банникова и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева. Были вручены благодарственные письма.

На площадке работала фотовыставка «Я буду биться до конца…», посвященная борьбе за восстановление родительских прав, в случае, когда их лишение было необоснованным. Также в рамках форума состоялись панельная дискуссия «Путь к изменениям» и множество презентаций проектов, таких как «Комплексная помощь родителям с зависимостями», «Развитие клубов для родителей» и другие.