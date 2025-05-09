Около Рязанской филармонии прошел трогательный Бал Победы

Перед Рязанской филармонией состоялся Бал Победы, посвященный 80-летию Великой Победы. Для Рязанской области это не просто красивая традиция, а исторический факт, уходящий корнями в май 1945 года. Тогда в разрушенном войной городе не было ни парадов, ни концертов — только голос Левитана по радио, объявивший о конце войны. Но в один из рабочих дней из репродукторов внезапно зазвучала музыка, и люди потянулись к площади у филармонии (раньше там находился деревянный театр), где стихийно возникла танцевальная площадка.

Сегодняшнее мероприятие стало продолжением той самой истории. Под открытым небом зазвучали мелодии военных лет, а гости праздника кружились в танце. Открыл мероприятие фокстрот — энергичный танец, под который цветные платья закружились по площадке, а каблуки застучали по асфальту.

Особенным моментом стали фигурный вальс и круговая кадриль, которую разучили все вместе и дружно исполнили. На площадке царила атмосфера единения. Лица сияли, а из динамиков лились песни о радости, любви и светлом будущем.