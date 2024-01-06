Одному знаку зодиака шаманка Кажетта предрекла тревожные первые месяцы нового года

2024 год для одного знака зодиака начнётся, по всей видимости, с тревожных новостей и волнительных событий. В этом убеждена финалистка популярного шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова.

В своём астропрогнозе на наступивший год, который публикует издание StarHit, шаманка особенный образом выделяет рождённых под знаком Стрельца.

— Первые месяца два вы можете ощущать беспокойство и тревожность. Они будут вызваны непониманием, что делать дальше. Покровитель 2024 года поможет Стрельцу навести порядок в мыслях и чувствах, и выведет на дорогу счастливой и уверенной жизни. Изучайте разные варианты для улучшения своего положения, — советует Стрельцам шаманка.

Ранее нумеролог Илаха Самедова заявила: 2024 год принесёт огромное счастье в жизнь людей, рождённых в определённые дни.

Самедова обращает внимание россиян: если рассматривать наступивший год с точки зрения нумерологии, то грядущие 12 месяцев пройдут под властью числа 8, так как при сложении цифр, входящих в номер периода, получается именно оно. Вероятнее всего, 2024-й станет переломным моментом для тех, кто появился на свет в дату, в которой тоже можно отыскать эту цифру.

— Соответственно, для людей, которые тоже в восьмёрке, этот год будет особенным и наиболее удачным. Для всех остальных чисел он выдастся более нейтральным, — считает эксперт.

По её прогнозу, большое счастье и невероятное везение в ближайшие месяцы ждёт тех, кто родился 8, 17 и 26 числа любого месяца. Также небольшое влияние почувствуют те, кто появился на свет в нечётную дату: 1, 3, 5, 7 и т д.