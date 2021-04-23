Обновлены данные о числе заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о количестве заболевших коронавирусом в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.00 23 апреля 2021 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 27465 человек.

В настоящее время в Рязани выявлено 14345 случаев.

В Рязанском районе – 1091 (Поляны – 118, Дядьково – 86, Заборье – 57, Заокское – 45, Мурмино – 44, Варские – 41, Подвязье – 40, Турлатово – 35, Листвянка – 33, Окский – 31, Агро-Пустынь – 30, Дубровичи – 28, Льгово – 28, Алеканово – 25, Искра – 24, Вышгород – 20, Тюшево – 20, поселок учхоза Стенькино – 19, Полково – 18, Реткино – 18, Новоселки – 17, Хирино – 17, Высокое – 14, Екимовка – 14, Александрово – 13, Совхоз Рязанский – 13, Шумашь – 12, Рожок – 11, Вышетравино – 11, Наумово – 10, Секиотово – 10, Болошнево – 9, Мушковатово – 9, Приозерный – 9, Глебово – 8, Коростово – 8, Кораблино – 7, Ласковский – 7, Долгинино – 6, Насурово – 6, Ровное – 6, Вишневка – 5, Затишье – 5, Казарь – 5, Ульяновка – 5, Ялтуново – 5, Абрютино – 4, Богданово – 4, Семкино – 4, Госплемстанция – 3, Даниловка – 3, Дашки 2-е – 3, Дубняки – 3, Красный Восход – 3, Никольское – 3, Плахино – 3, Романцево – 3, Гавердово – 2, Гнетово – 2, Денежниково – 2, Дмитриевка – 2, Дедюхино – 2, Земенки – 2, Кельцы – 2, Киселево – 2, Ласково – 2, Лужки – 2, Мельгуново – 2, Передельцы – 2, Путково – 2, Семено-Никольское – 2, Семено-Оленинское – 2, Шахманово – 2, Юрасово – 2, Алтухово – 1, Астромино – 1, Бахмачеево – 1, Взметнево – 1, Высоковские Дворики – 1, Гряцкое – 1, Деулино – 1, Дудкино – 1, Марьино 1 – 1, Марьино 2 – 1, Матчино – 1, Протасово – 1, Сажнево – 1, Сергеевка – 3, Серовское – 1, Слободка – 1, СНТ «Урожай» – 1). В Скопине – 948, Касимове – 791. В Касимовском районе – 570 (Сынтул – 70, Гусь-Железный – 56, Елатьма – 51, Крутоярский – 35, Подлипки – 32, Лашма – 29, Лощинино – 20, Клетино – 17, Ташенка – 15, Бабино-Булыгино – 12, Сосновка – 12, Ахматово – 11, Дмитриево – 11, Новая Деревня – 10, Инкино – 9, Шостье – 9, поселок станции Касимов – 8, Торбаево – 8, Ардабьево – 7, Погост – 7, Самылово – 7, Селизово – 7, Алешино – 5, Крюково – 5, Пустынь – 5, Щербатовка – 5, Вырково – 4, Которово – 4, Сиверка – 4, Чаур – 4, Алферьево – 3, Большой Кусмор – 3, Гиблицы – 3, Клоково – 3, Любовниково – 3, Малеево – 3, Озерный – 3, Самуиловка – 3, Телебукино – 3, Ананьино – 2, Анатольевка – 2, Балушевы Починки – 2, Беркеево – 2, Данево – 2, Залесное – 2, Иванчино – 2, Китово – 2, Кольдюки – 2, Лався – 2, Лазарево – 2, Лубяники – 2, Овчинники – 2, Савостьяново – 2, Токарево – 2, Уланова Гора – 2, Урядино – 2, Аксеново – 1, Баженово – 1, Баромыково – 1, Бельково – 1, Бетино – 1, Булгаково – 1, Выкуши – 1, Дуброво – 1, Ермолово – 1, Еспинки – 1, Жданово – 1, Забелино – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Кулово – 1, Курмыш – 1, Марьино Данево – 1, Марьино-Заречное – 1, Мишуково – 1, Морозово – 1, Новляны – 1, Озерки – 1, Перво – 1, Поповка – 1, Сеитово – 1, Селищи – 1, Тимохино – 1, Халымово – 1, Чернышево-Починки – 1).

В Ряжске – 551. В Клепиковском районе – 535 (Тума – 194, Криуша – 48, Болонь – 35, Екшур – 29, Первушкино – 21, Оськино – 19, Молькино – 14, Бусаево – 11, Давыдово – 10, Лосево – 10, Макеево – 10, Егорово – 8, Аверкиево – 6, Алексеево – 6, Коренёво – 6, Снохино – 6, Спирино – 6, Задне-Пилево – 5, Калдево – 5, Малое Дарьино – 5, Колесниково – 4, Малиновка – 4, Уткино – 4, Малахово – 3, Тамышёво – 3, Сергеево – 3, Щурово – 3, Волчково – 2, Ершовскиевыселки – 2, Ивкино – 2, Ильино – 2, Иншаково – 2, Лихунино – 2, Ломакино – 2, Меркулово – 2, Мягково – 2, Рябикино – 2, Ушмор – 2, Барское – 1, Белозерье – 1, Бозово – 1, Быково – 1, Бычково – 1, Верещугино – 1, Гаврино – 1, Гришино – 1, Гуреево – 1, Деево – 1, Ершово – 1, Кондаково – 1, Константиново – 1, Лаптево – 1, Малая Каменка – 1, Мелюшово – 1, Миленино – 1, Натальино – 1, Наумово – 1, Ненашкино – 1, Ново-Никольск – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Плишкино – 1, Порошино – 1, Русаново – 1, Савино – 1, Селезнево – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Фролово – 1, Хараблино – 1, Черное – 1, Шабаево – 1, Шакино – 1). В Рыбном – 522, Сасове – 518. В Скопинском районе – 470 (Вослебово – 48, Побединка – 46, Павелец – 33, Успенское – 32, Корневое – 27, Ильинка – 25, Свинушки – 23, Чулково – 23, Вердерево – 21, Казинка – 15, Клекотки – 14, Желтухинский – 13, Секирино – 12, Горлово – 11, Лопатино – 10, Городецкое – 8, Моховое – 8, Пупки – 8, Рождествено – 7, Березняги – 6, Гремячка – 6, Дмитриево – 6, Рудинка – 5, Шелемишево – 5, Ермолово – 4, Князево – 4, Петрушино – 4, Свистовка – 4, Богослово – 3, Высокое – 3, Новые Кельцы – 3, Отрада – 3, Вязовёнка – 2, Гореловка – 2, Делехово – 2, Деменьшино – 2, Затворное – 2, Катино – 2, Кремлево – 2, Кушуново – 2, Муравлянка – 2, Мшанка – 2, Поплевинский – 2, Большак – 1, Дегтярка – 1, Лазинка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Поляны – 1, Троице-Орловка – 1, Шелемишевские Хутора – 1). В Новомичуринске – 438. В Рыбновском районе – 405 (Баграмово – 48, Костино – 37, Пощупово – 29, Завод Ветзоотехника – 19, Новое Батурино – 17, Новоселки – 16, Перекаль – 16, Ходынино – 16, Старолетово – 15, Алешня – 12, Высокое – 11, Глебково – 11, Житово – 11, Константиново – 11, Дивово – 9, Чурилково – 9, Городище – 8, Лужки – 8, Федякино – 8, Вакино – 7, Сидоровка – 7, Горяйново – 6, Кузьминское – 6, Свистово – 5, Аксеново – 4, Мантурово – 4, Марково – 4, Пальные – 4, Старое Батурино – 4, Выселки – 3, Зеленинские Дворики – 3, Комсомольский – 3, Ногино – 3, Раменки – 3, Романцево – 3, Срезнево – 3, Старое Веселево – 3, Большое Жоково – 2, Бражкино – 2, Ивашково – 2, Ильинское – 2, Окаемово – 2, Войнюково – 1, Волынь – 1, Зеленино – 1, Зубово – 1, Калиновка – 1, Козловка – 1, Летово – 1, Медведево – 1, Нагорное – 1).

В Шиловском районе – 391 (Лесной – 137, Желудево – 28, Борки – 21, Ерахтур – 19, Мосолово – 14, Ибредь – 13, Авдотьинка – 11, Сановка – 11, Куземкино – 11, Терехово – 9, Тырново – 9, Аделино – 8, Задубровье – 8, Елизаветинка – 7, Инякино – 7, Сасыкино – 7, Ирицы – 6, Тимошкино – 6, Борок – 5, Занино-Починки – 5, Нармушадь – 5, Большие Пекселы – 4, Пустополье – 4, Федосеево-Пустынь – 4, Березово – 3, Красный Холм – 3, Муратово – 3, Пролетарский – 3, Санское – 3, Свинчус – 3, Крутицы – 2, Алехово – 1, Воружка – 1, Дубровка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Надеино – 1, Наследничье – 1, Полтавка – 1, Сельцо-Сергиевка – 1, Слобода – 1, Увяз – 1, Юшта – 1). В Михайлове – 343. В Михайловском районе – 338 (Октябрьский – 106, Первомайский – 19, Стрелецкие выселки – 19, Виленка – 16, Щетиновка – 16, Электрострой – 12, Голдино – 11, Грязное – 11, Заря – 10, Козловка – 10, Фирюлевка – 10, Печерники – 9, Рачатники – 8, Красное – 7, С/з им. Ильича – 5, Бычки – 4, Малинки – 4, Пушкари – 4, Березово – 3, Волосовка – 3, Некрасово – 3, Новопанское – 3, Дугинка 3 – 2, Жмурово – 2, Завидовка – 2, Заречье 1 – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Низок – 2, Павелково – 2, Печерниковские Выселки – 2, поселок Коровинского спиртзавода – 2, Прудская – 2, Треполье – 2, Трепольский – 2, Чурики – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Арсеньево – 1, Большое Свистово – 1, Ижеславль – 1, Каморино – 1, Комаревка – 1, Лобановские Выселки – 1, Маково – 1, Огибалово – 1, Покровское 1 – 1, Помозово – 1, Прудские Выселки – 1, Слободка – 1, Хавертово – 1, Щеголево – 1, Электрик – 1). В Спасском районе – 333 (Ижевское – 59, Троица – 23, Гавриловское – 18, Кирицы – 13, Павловка – 11, Лакаш – 10, Собчаково – 10, Спиртзаводской – 10, Дегтяное – 9, Панино – 9, Сушки – 8, Кутуково – 7, Новый Киструс – 7, Огородниково – 7, Городковичи – 6, Перкино – 6, Половское – 6, Дубовичье – 5, Засечье – 5, Новики – 5, Устрань – 5, Выжелес – 4, Желобова Слобода – 4, Исады – 4, Красильниково – 4, Моньясово – 4, Орехово – 4, Старый Киструс – 4, Сумбулово – 4, Аргамаково – 3, Брыкин Бор – 3, Веретье – 3, Выползово – 3, Выселки – 3, Горки – 3, Иванково – 3, Селезеново – 3, Ухорское – 3, Фатьяновка – 3, Федотьево – 3, Агламазово – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2, Емельяновка – 2, Каменка – 2, Красный Яр – 2, Петровичи – 2, поселок Откормсовхоза – 2, Бельское – 1, Бессоновка – 1, Деревенское – 1, Городец – 1, Жерновище – 1, Кучино – 1, МалыеГулынки – 1, Михали – 1, поселок Санатория «Кирицы» – 1, Соболевая – 1, Старостеклянное – 1, Тысья – 1, Чевкино – 1). В Шилове – 308. В Шацком районе – 258 (Казачья Слобода – 63, Черная Слобода – 56, Выша – 18, Ямбирно – 12, Каверино – 7, Борки – 6, Завидное – 6, Лесное Конобеево – 7, Новоселки – 5, Ольхи – 5, Польное Конобеево – 5, Польное Ялтуново – 5, Высокое – 4, Лесная Поляна – 4, Новочернеево – 4, Печины – 4, Старочернеево – 4, Федяево – 3, Аксельмеево – 2, Апушка – 2, Большое Агишево – 2, Большой Пролом – 2, Желанное – 2, Кермись – 2, Лесное Ялтуново – 2, ЛипянойДюк – 2, Садовый – 2, Сново-Здорово – 2, Федосово – 2, Алеменево – 1, Вачкас – 1, Даниловка – 1, Демидово – 1, Инная Слобода – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Кулики – 1, Кучасьево – 1, Лесная Слобода – 1, Малый Пролом – 1, Новософьино – 1, Студеновка – 1, Тарадеи – 1, Токарево – 1, Ужово – 1, Шаморга – 1, Шевырляй – 1).

В Кораблине – 230. В Старожиловском районе – 229 (Истье – 61, Совхоз имени Ленина – 28, Рязанские сады – 18, Хрущево – 16, Ершово – 12, Панинская слобода – 11, Гребнево – 10, Большие Поляны – 9, Чернобаево – 7, Вороново – 4, Аристово – 4, Ивановское – 4, Киселево – 4, Кутуково – 4, Соха – 4, Шелковая – 3, Акулово – 2, Большое Кожухово – 2, Гулынки – 2, Заполье – 2, Кареево – 2, Коленцы – 2, Медвежье – 2, Музалево – 2, Муняково – 2, Ромоданово – 2, Столпцы – 2, Татаркино – 2, Епихино – 1, Кащеевка – 1, Мелекшино – 1, Соболево – 1, Тарасово – 1, Ямы – 1). В Александро-Невском – 216. В Александро-Невском районе – 213 (Каширин – 29, Боровок – 28, Студенки – 28, Ленино – 23, Зимарово – 12, Бурминка – 9, Просечье – 10, Калинино – 7, Ленинский – 7, Нижний Якимец – 8, Норовка – 6, Борисовка – 5, Ольховка – 5, Дмитриевка – 4, Ново-Тишевое – 4, Ново-Сергиевка – 4, Заборово – 3, Михалково – 3, Спешнево – 3, Чернышевка – 3, Кайсаровка – 2, Канищево – 2, Бахметьево – 1, Благие – 1, Добрая Надежда – 1, Константиновка – 1, Красное Знамя – 1, Мары – 1, Полиловка – 1, Сатиновка – 1). В Шацке – 211, Спас-Клепиках – 203, Сапожке – 183. В Сасовском районе – 183 (Сотницыно – 33, Кустаревка – 14, Малый Студенец – 14, Молодежный – 11, Темгенево – 11, Демушкино – 8, Алешино – 7, Любовниково – 7, Сасовский – 6, Новое Березово – 5, Арга – 4, Глядково – 4, Нижнее Мальцево – 4, Фроловское – 4, Берестянки – 3, Ернеево – 3, Раково – 3, Салтыково – 3, Устье – 3, Шевали-Майданы – 3, Агломазово – 2, Барашево – 2, Бастаново – 2, Гавриловское – 2, Кошибеево – 2, Мордвиново – 2, МысДоброй Надежды – 2, Пичкиряево – 2, Придорожный – 2, Саблино – 2, Старое Березово – 2, Батьки – 1, Боковой Майдан – 1, Декабристы – 1, Истлеево – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Мокрое – 1, Пятаково – 1, Рожково – 1, Трудолюбовка – 1, Чубарово – 1). В Милославском районе – 174 (Чернава – 24, Центральный – 21, Южный – 11, Богородицкое – 10, Боршевое – 10, Липяги – 10, Озерки – 9, Зеленый – 8, Кочуры – 8, Бугровка – 7, Воейково – 7, Змеевка – 7, Архангельское – 5, Топилы – 5, Горняк – 4, поселок Совхоза Большевик – 4, Мураевня – 3, Покрово-Гагарино – 3, Селезневка – 3, Большое Подовечье – 2, Казначеевка – 2, Сергиевское – 2, Спасское – 2, Данилово – 1, Дегтярка – 1, Жерновки – 1, Заболотовское – 1, Ново-Александрово – 1, Потапово – 1). В Захаровском районе – 173 (Елино – 35, Смена – 25, Добрые Пчелы – 21, Плахино – 15, Безлычное – 13, Федоровское – 11, Жокино – 10, Остроухово – 8, Субботино – 8, Поливаново – 4, Пупкино – 4, Катагоща – 3, Альяшево – 1, Большое Фурсово – 1, Гладкие Выселки – 1, Дербень – 1, Зимино – 1, Каймань – 1, Колесня – 1, Окуньково – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 4, Троицкое – 1, Шляхино – 1). В Чучкове – 169, Милославском – 165, Спасске-Рязанском – 165. В Сараевском районе – 164 (Кривское – 21, Бычки – 12, Сысои – 11, Меньшие Можары – 10, Напольное – 9, Борец – 8, Желобово – 8, Муравлянка – 8, Телятники – 8, Красный Озерок – 7, Паники – 6, Ягодное – 6, Алексеевка – 5, Большие Можары – 5, Белоречье – 3, Витуша – 3, Мордово – 3, Старобокино – 3, Айкановка – 2, Высокое – 2, Зеркальные Пруды – 2, Красный Куст – 2, Назарьево – 2, Новополье – 2, Новый Хутор – 2, Одоевщина – 2, Озерки – 2, Таптыково – 2, Троицкое – 2, Галинка – 1, Красная Вершина – 1, Красная Звезда – 1, Новобокино – 1, Озёриха – 1, Пономаревка – 1).

В Чучковском районе – 148 (Аладьино – 33, Пертово – 31, Авангард – 25, Дубровка – 17, Назаровка – 9, Кистенево – 8, Мелехово – 7, Остро-Пластиково – 5, Завидово – 4, Дудкино – 3, Шеметово – 3, Протасьев Угол – 1, Родники – 1, Ункосово – 1). В Старожилове – 144, Сараях – 139, Пронске – 134. В Кораблинском районе – 126 (Ключ – 11, Кипчаково – 10, Пехлец – 9, Пустотино – 9, Семион – 8, Бобровинки – 6, Ерлино – 6, Никитино – 6, Ковалинка – 5, Михино – 5, Моловка – 4, Фролово – 4, Яблонево – 4, Быковская Степь – 3, Княжое – 3, Молвина Слобода – 3, Новые Воды – 3, Бестужево – 2, Жаркое – 2, Зараново – 2, Курбатово – 2, поселок Газопровод – 2, Приянки – 2, Табаево – 2, Филатово – 2, Аманово – 1, Ибердский – 1, Ленинский – 1, Малые Выселки – 1, Незнаново – 1, Неретино – 1, Октябрь – 1, Слободка – 1, Хомут – 1, Чижово – 1). В Захарове – 121. В Пронском районе – 116 (Тырново – 14, Октябрьское – 13, Маклаково – 11, Береговая Погореловка – 10, Гремяки – 10, Орловский – 10, Малинищи – 7, Мамоново – 7, Погореловский – 7, Кисьва – 4, Абакумово – 3, Бакланово – 3, Денисово – 3, Семенск – 3, Гниломедово – 2, Синь – 2, Скучаловка – 2, Альютово – 1, Булычево – 1, Кареево – 1, Роскино – 1, Руднево – 1). В Ухолове – 114. В Ряжском районе – 105 (Петрово – 14, Дегтяное – 12, Салтыки – 12, Шереметьево – 10, Новое Еголдаево – 6, Поплевино – 6, Журавинка – 5, Марчуки 1-е – 5, Турово – 5, Большая Алешня – 4, Марчуки 2-е – 4, Подвислово – 4, Свет – 4, Марьино – 3, Ратманово – 3, Совка – 3, Чирково – 2, Введеновка – 1, Еголдаево – 1, Нагорное – 1). В Кадоме – 75, Путятине – 66. В Путятинском районе – 60 (Песочня – 15, Береговое – 13, Летники – 5, Отрада – 5, Екатериновка – 4, Воршево – 3, Глебово – 3, Карабухино – 3, Макеево – 3, Новая Деревня – 2, Строевское – 2, Никитино – 1, Унгор – 1). В Ухоловском районе – 57 (Ольхи – 8, Александровка – 7, Погореловка – 7, Смолеевка – 6, Ясенок – 6, Покровское – 5, Богородицкое – 4, Калинин – 4, Волынщино – 3, Кензино – 2, Кобылино – 1, Коноплино – 1, Мостье – 1, Поляки – 1, Сатино – 1). В Ермиши – 47. В Ермишинском районе – 41 (Савватьма – 10, Надежка – 9, Азеево – 6, Нарма – 4, Большое Ляхово – 2, Вышуры – 2, Гремячий ключ – 2, Игошино – 2, Бедишево – 1, Власово – 1, Спасско-Раменье – 1, Царево – 1). В Пителине – 39. В Сапожковском районе – 39 (Красное – 5, Фабричная Слобода – 5, Кривель – 4, Малый Сапожок – 4, Михеи – 4, Большая Дорога – 3, Красный Угол – 3, Березники – 2, Коровка – 2, Васильевка – 1, Канино – 1, Марфинка – 1, Морозовы Борки – 1, Новокрасное – 1, Уда – 1, Черная Речка – 1). В Пителинском районе – 36 (НовыйУнкор – 8, Юрьево – 7, Нестерово – 6, Пеньки – 3, Высокое – 2, Пет – 2, Потапьево – 2, Веряево – 1, Высокие Поляны – 1, Гридино – 1, Краснопартизанский – 1, Подболотье – 1, Темирево – 1). В Кадомском районе – 25 (Восход – 9, Кущапино – 4, Кочемирово – 3, Дарьино – 2, Игнатьево – 2, Старый Кадом – 2, Четово – 2, Чермные – 1).