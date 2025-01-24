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Изображение от freepik
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Обломки беспилотников в Рязани будут уничтожать несколько дней

Алексей Самохин

В жилых районах Рязани после ночной атаки беспилотников превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Об этом, ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора, сообщает оперативная группа Рязанской области.

Обломки беспилотников будут ликвидировать в течение нескольких дней в светлое время суток. Рязанцев призывают не пугаться громких звуков.

— Если увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112, — говорится в сообщении опергруппы.

Жителей Рязани просят сохранять спокойствие и доверять только официальными источниками информации

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