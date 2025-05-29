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Общество

Объединение 75-й школы со школой в Олимпийском не планируется — Малков

Анастасия Мериакри
Общество

Объединение 75-й школы со школой в Олимпийском не планируется — Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел 29 мая прямую линию с жителями региона. Отвечая на вопросы граждан, он рассказал о планах развития социальной инфраструктуры, важных объектах, строительство которых ведется или начнется в ближайшее время в Рязани и других муниципальных образованиях.

Павел Малков сообщил: «Школу в Олимпийском достроим в этом году. Вопрос объединения ее с 75 школой г. Рязани, как спрашивают жители, не рассматривается. Сейчас главные задачи – завершить объект, укомплектовать классы, запустить учебный процесс. В целом серьезно занимаемся вопросом создания школ в развивающихся районах. Он самый болезненный и самый дорогой в плане стоимости таких объектов».

Губернатор отметил, что, к сожалению, в городе построено много жилых многоквартирных домов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Эта ситуация будет постепенно меняться. По словам Павла Малкова, в этом году начинается строительство еще двух образовательных учреждений в Мервино: средней школы №28 на 1100 мест и флагманской школы – уникальный проект, который реализуется по поручению Президента РФ. Уже сдали школу в Сараевском районе. В ближайшее время будут еще школы в Дашково-Песочне на 1650 мест, в рязанском мкр. Семчино, с. Дядьково Рязанского района и г. Касимове. Губернатор добавил, что уже сформированы дальнейшие планы по территориям, где больше всего востребованы школы. Решения по этим объектам тоже есть. Кроме того, в планах новой комплексной жилой застройки предусмотрены все необходимые социальные объекты.

Павел Малков сказал, что подготовлен проект комплексного развития микрорайона Шлаковый. На территории 26,9 га появится современное комфортное жилье и все необходимая для комфортной жизни людей инфраструктура. Губернатор также отметил, что все предложения рязанцев, которые касаются развития микрорайонов, собираются и прорабатываются, в том числе и те, которые поступили на прямую линию главы региона.

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