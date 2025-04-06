Новый вид бабочек для Рязанской области обнаружили энтомологи

В энтомологическом журнале «Эверсманния» опубликована научная статья о находках новых видов бабочек в Рязанской области. Среди них Йорданита хлорос. Один из авторов статьи — рязанский энтомолог Виктор Буртнев.

Маленькая бабочка с красивым названием Йорданита хлорос (Jordanita chloros), в русском варианте — пестрянка желтовато-зеленая, по мнению ряда специалистов-экологов РГУ имени С.А. Есенина, явный кандидат на законное место в следующем издании Красной книги Рязанской области.

Эта миниатюрная яркая бабочка впервые была замечена за всю историю наблюдений в Рязанской области только в 2023 году. Обнаружил ее в лесостепном урочище Кораблинского района Виктор Буртнев.

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В 2024 году при специальных исследованиях лесостепей Виктор Буртнев и Алексей Водорезов вновь нашли данную бабочку только в одной точке на крайнем юге Рязанской области в Милославском районе на границе с Тульской областью.

Одной из причин редкости этого вида бабочек в Рязанской области является его нахождение на крайней северной границе ареала. Что едят гусеницы в регионе, доподлинно неизвестно, но предполагается, что они питаются на васильках.

Почему пестрянку до сих пор не встречали на рязанской земле? Из-за крайней редкости и малой численности степного вида? Тогда места ее находок, как и сама бабочка, требуют усиленной охраны. Или же бабочка совсем недавно проникла из южных областей, расселяясь на волне глобального потепления текущего века? Для ученых эти вопросы пока остаются открытыми.

Энтомолог, заведующий кафедры географии, экологии и туризма РГУ Алексей Водорезов утверждает, что за последние 15 лет в рязанский регион проникли и другие виды с юга — богомол, ядовитый паук — осовидная аргиопа, страшноватая на вид многоножка-скутигера, бабочки Галатея и суворовка, прямо у южной границы объявился злостный вредитель урожая — клоп вредная черепашка.

«Исследования фауны насекомых будут продолжены. Эти исследования — ключ к выявлению как ценных сохранившихся от влияния человека и потенциально заповедных территорий, так и нынешней динамики климата», — заявил Водорезов.

Пестрянки, как правило, ядовитые бабочки, внутри которых содержится вещество, близкое синильной кислоте, что спасает их от птиц и других хищников, но перед человечком они все же беззащитны. Потому место находки пестрянки хлорос требует охраны и сохранения.