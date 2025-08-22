Новые сезоны «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ: что ждет зрителей

Этой осенью телеканал НТВ порадует поклонников дизайна и ремонта новыми сезонами своих проектов — «Квартирный вопрос» (16+) и «Дачный ответ» (16+). Создатели обещают показать, как сделать жилое пространство не просто красивым, но и максимально удобным.

«Квартирный вопрос»: минимализм и звёзды

За 24 года в эфире «Квартирный вопрос» выпустил более 930 эпизодов, помогая людям превращать их дома в стильные и комфортные уголки. В новом сезоне команда шоу сделает ставку на малогабаритные квартиры, которые будут преображаться в ультрасовременном стиле минимализма.

Кроме того, зрителей ждут два спецвыпуска, снятых в Уфе, а также уникальный проект по переделке квартиры известного дизайнера Дианы Балашовой в историческом здании Москвы.

«Дачный ответ»: от дома к ландшафту

Проект «Дачный ответ» выходит с 2008 года. За это время он помог более чем 660 семьям преобразить их загородные дома. Хотя дизайнеры часто работают с внутренним пространством, в новом сезоне они сосредоточатся на обустройстве ландшафта. Среди героев — заслуженный деятель искусств Григорий Гладков, для которого команда переделает гостиную.

Фото: НТВ

Ведущий Илья Западенец рассказал о нескольких интересных проектах:

Джапанди-переделка в доме композитора Геннадия Гладкова;

«Кухня-загадка» для семьи, где младший сын-сириец стал шеф-поваром;

Музыкальная студия для группы «Чёрный кофе»;

Гостиная «под лунным небом».

Ведущий также поделился забавной историей из бани, где его узнал поклонник. По его словам, это показывает, насколько открытая и «чистая душой и телом» у них аудитория.

Ведущая Виктория Панина добавила, что каждый проект для них — это настоящий вызов, особенно когда речь идёт о старых домах, в которых «может показать вскрытие». Иногда команда натыкается на неожиданности в домах 30-40-х годов.

Важно, чтобы герои шли в программу не за материальной выгодой, а за эмоциями и впечатлениями. Ведь каждый ремонт — это история, созданная для людей, которые хотят дождаться «той волшебной секунды, когда дверь откроется и мы увидим новое пространство».