В Рязанской области отпраздновали День народного единства

4 ноября, в День народного единства, во всех муниципальных образованиях Рязанской области прошли праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Большинство из них состоялись в онлайн-формате. Прошли видео-концерты, дистанционные тематические уроки, встречи, лекции-презентации, выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, конкурсы, турниры, акции и флешмобы.

В городе Рязани на улице Почтовой состоялся фестиваль мультимедийных презентаций. На экране возле главпочтамта были показаны ролики об истории праздника и концертная программа. Прозвучали песни в исполнении народных коллективов. В Музее путешественников прошла онлайн-фотопрезентация «Государственные символы России», в КДЦ «Октябрь» показан художественный фильма «1612». Байкеры рязанского отделения мотоклуба «Ночные Волки» в День народного единства совершили пробег с флагами России и Рязанской области. Он стартовал от МКЦ, включил объезд по центральным улицам областного центра и завершился на площади Победы. В колонне проехали мотоциклы «Урал». Техника этой марки использовалась в годы Великой Отечественной войны.

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Касимовцев с Днем народного единства поздравили активисты волонтерских отрядов школ и колледжей муниципального образования. Они вручали прохожим на центральной улице города ленты цветов российского флага. Воспитанники детской художественной школы нарисовали плакат с поздравлениями ко Дню народного единства. В Касимовском комплексном центре социальной защиты населения, где в стационарном отделении находятся пожилые люди и инвалиды, 4 ноября говорили также о православном празднике Казанской иконы Божьей Матери.

Школьники из Михайловского района приняли участие в челлендже «Мы вместе». Для этого было необходимо записать праздничное пожелание на камеру мобильного телефона и разместить видео на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #Деньнародногоединства#4ноября.

В Ермишинском районе в онлайн-формате прошел концерт «Ты в сердце моем, Россия!», в Пителинском – дистанционные исторические чтения «Россия начиналась не с «меча». В городе Скопине реализован видеопроект «Новое поколение за единство». В Кадомском районе было организовано виртуальное путешествие «Русь великая! Русь загадочная!».