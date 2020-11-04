Среда, 4 ноября, 2020
6.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

В Рязанской области отпраздновали День народного единства

7info

4 ноября, в День народного единства, во всех муниципальных образованиях Рязанской области прошли праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятия проводились с соблюдением  санитарно-эпидемиологических норм и правил. Большинство из них состоялись в онлайн-формате. Прошли видео-концерты, дистанционные тематические уроки, встречи, лекции-презентации, выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, конкурсы, турниры, акции и флешмобы.

В городе Рязани на улице Почтовой состоялся фестиваль мультимедийных презентаций. На экране возле главпочтамта были показаны ролики об истории праздника и концертная программа. Прозвучали песни в исполнении народных коллективов. В Музее путешественников прошла онлайн-фотопрезентация «Государственные символы России», в КДЦ «Октябрь» показан художественный фильма «1612». Байкеры рязанского отделения мотоклуба «Ночные Волки» в День народного единства совершили пробег с флагами России и Рязанской области. Он стартовал от МКЦ, включил объезд по центральным улицам областного центра и завершился на площади Победы. В колонне проехали мотоциклы «Урал». Техника этой марки использовалась в годы Великой Отечественной войны.

реклама

Касимовцев с Днем народного единства поздравили активисты волонтерских отрядов школ и колледжей муниципального образования. Они вручали прохожим на центральной улице города ленты цветов российского флага. Воспитанники детской художественной школы нарисовали плакат с поздравлениями ко Дню народного единства. В Касимовском комплексном центре социальной защиты населения, где в стационарном отделении находятся пожилые люди и инвалиды, 4 ноября говорили также о православном празднике Казанской иконы Божьей Матери.

Школьники из Михайловского района приняли участие в челлендже «Мы вместе». Для этого было необходимо записать праздничное пожелание на камеру мобильного телефона и разместить видео на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #Деньнародногоединства#4ноября.

В Ермишинском районе в онлайн-формате прошел концерт «Ты в сердце моем, Россия!», в Пителинском – дистанционные исторические чтения «Россия начиналась не с «меча». В городе Скопине реализован видеопроект «Новое поколение за единство». В Кадомском районе было организовано виртуальное путешествие «Русь великая! Русь загадочная!».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области отпраздновали День народного единства

Новости Рязани
Мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Большинство из них состоялись в онлайн-формате.
Узнать больше

На месте рынка на Московском в Рязани хотят построить высотки

Новости Рязани
В Рязани пройдут публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка по адресу: Московское шоссе, 49 строение 1. Информация об этом опубликована...
Узнать больше

В Рязанской области школьникам запретили в каникулы посещать ТЦ без взрослых

Новости Рязани
Напомним, из-за коронавируса в Рязанской области продлили на 10 дней школьные каникулы. Дети не будут учиться с 5 по 15 ноября.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области отпраздновали День народного единства

Новости Рязани
Мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Большинство из них состоялись в онлайн-формате.
Узнать больше

Каникулы для школьников продлили в Рязанской области из-за заболевания более 10% учителей

Новости Рязани
Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.
Узнать больше

В ДТП со скорой помощью в Рязани погиб человек

Новости Рязани
Авария случилась около 16:00 на улице Гагарина. Столкнулись «Рено Логан» и реанимационный автомобиль.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+