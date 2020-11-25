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Новости РязаниПроисшествия

В подъезде жилого дома в Ряжске сгорела детская коляска

7info

Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома в городе Ряжске. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Пожар случился во вторник, 24 ноября, около 12 часов ночи в подъезде 3-этажного дома №7А на улице Первомайской. К моменту приезда пожарных огонь успели потушить жильцы дома. 

Выяснилось, что сгоревшая коляска принадлежала многодетной семье, живущей на первом этаже. 34-летняя женщина, погуляв днём с младенцем, оставила коляску в подъезде. Ночью она загорелась.

Сообщается, что коляску потушили, вылив на неё ведро воды. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается. 

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